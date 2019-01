España: piden investigar tuit que desea la muerte de Sánchez

El Gobierno llevará a la Fiscalía el tuit publicado por la cuenta oficial del Partido Popular (PP, derecha), que ya ha sido retirado, con un video del humorista Ignacio de la Puerta en el que un niño desea en su carta a los Reyes Magos la muerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha contactado con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que traslade a la Fiscalía General del Estado el tuit, por el que el PP ha pedido perdón tras reconocer que "ha sido un error".

Según han informado fuentes de Moncloa, la Fiscalía deberá analizar si el video es constitutivo de delito y, en su caso, proceder penalmente contra los autores y los que le han dado difusión pública. En el video, que está colgado en el perfil de Facebook del humorista Ignacio de la Puerta, un niño pide en una carta a los Reyes Magos la muerte del presidente del Gobierno.

"Queridos Reyes Magos: Mi cantante preferido era Amy Winehouse, y te la llevaste. Mi actor favorito era Robin Williams, y te lo llevaste. Mi humorista favorito era Chiquito de la Calzada, y también te lo llevaste. Solo te escribo esta carta para decirte que mi presidente favorito es... Pedro Sánchez", aparece escrito en la carta del niño y lee el humorista.

De la Puerta también pidió disculpas al jefe del Ejecutivo y recalcó que la pieza es ficción y no desea la muerte de nadie. "Se hacen chistes de todo tipo: de altos, de bajos, de gordos, de flacos... No podemos dramatizar un chiste porque seamos afines a algo. Si cada vez que contamos un chiste de una persona que es delgada, se sintiesen aludidos y se pusieran a insultar, no acabaríamos nunca”, se justificó el arlequín. (EFE)