España pide a Suiza datos sobre donación del rey Juan Carlos

La Fiscalía Anticorrupción española envió a Suiza una comisión rogatoria para recabar datos sobre una supuesta donación de 65 millones de euros del rey emérito Juan Carlos I a su amiga alemana Corinna Larsen. Fuentes jurídicas confirmaron este jueves (05.03.2020) a la agencia Efe el envío de esa solicitud de auxilio judicial a la Fiscalía de Suiza, que se cursó aproximadamente hace un mes.

La petición se produjo en el marco de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el pago de posibles comisiones en la adjudicación a un consorcio de empresas españolas de una línea de ferrocarril de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí) por más de 6.700 millones de euros.

El pasado martes, el diario suizo Tribune de Geneve, publicó que el fiscal especial de Ginebra Yves Bertossa, que investiga esos hechos, encontró evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por dos gestores de cuentas en Suiza, Dante Canónica y Arturo Fasana. Según el diario, la Fiscalía suiza considera que los 100 millones de dólares que llegaron a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum procedían del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, y que el beneficiario único de esa fundación sería Juan Carlos I.

A raíz de esa información, los abogados de Larsen explicaron en un comunicado remitido a EFE que su cliente recibió en 2012 un regalo "no solicitado" del rey emérito, "quien lo describió como una forma de donación para ella y su hijo". También sostuvieron que Larsen no tuvo ninguna participación en el contrato del tren de alta velocidad y que la "donación" de Juan Carlos I "no tiene conexión" con la adjudicación del proyecto.

El partido Unidas Podemos reclamó hoy una investigación parlamentaria del caso, abriendo así un nuevo frente de disputa con sus socios de gobierno del PSOE. Desde el grupo socialista han explicado que su portavoz les ha recordado que ya en 2018 se registró una "solicitud similar" y que el informe emitido entonces por los letrados "fue taxativo" al rechazar de plano una comisión de investigación sobre el anterior Jefe del Estado. (efe/afp)

