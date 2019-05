España no entregará a Leopoldo López, que advierte de nuevos levantamientos

El líder opositor venezolano Leopoldo López advirtió este jueves (02.05.2019) que habrá nuevos alzamientos militares contra el Gobierno de Nicolás Maduro. "Claro que van a venir más movimientos militares", dijo López a periodistas a las puertas de la residencia del embajador español en Caracas, Jesús Silva, en la que permanece en condición de huésped. El gobierno de España "en ningún caso contempla la entrega de Leopoldo López a las autoridades venezolanas ni su desalojo de la Residencia del Embajador", afirmó el ejecutivo español en un comunicado del ministerio de Exteriores.

Madrid hizo público este posicionamiento después de una reunión entre su embajador en Caracas y el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, para "analizar la situación", según informa el comunicado. En él, el gobierno español muestra su confianza en que la cuestión no afecte a sus relaciones bilaterales y su deseo de "encontrar una solución a la mayor brevedad posible". Respuesta que López valoró: "Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Gobierno de Pedro Sánchez, a los españoles, al pueblo español que ha sido muy solidario con Venezuela", dijo.

Sin miedo ni a la cárcel ni a Maduro

Este jueves, un tribunal de Caracas libró una orden de aprehensión contra el dirigente opositor por violar "flagrantemente" el arresto domiciliario al que fue recluido en agosto de 2017. "Yo no quiero volver a la cárcel, la cárcel es un infierno, pero también tengo muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel, no le tengo miedo a la cárcel como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición", dijo.

"Créanme algo: la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta, y esa grieta va a terminar rompiendo el dique", dijo antes de augurar un cambio de Gobierno en las próximas semanas. En sentido, dijo que el último mes sostuvo reuniones en su domicilio "con comandantes, con generales (y) con representantes de distintos componentes" de la Fuerza Armada.

"Yo les puedo decir que lo que comenzó el 30 de abril es un proceso que es irreversible", insistió. "Nos hemos preparado para esto, esto no es improvisado", dijo en referencia a los planes de la oposición para derrocar a Maduro. Este, mientras tanto, realizaba una visita al Ministerio de Defensa donde, rodeado por centenares de militares, pidió al Ejército desarmar a los "traidores" y "golpistas" y afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana "debe mostrarse cada vez más subordinada al mando, cada vez más obediente, cohesionada, disciplinada", y advirtió a los militares de que "ha llegado la hora de combatir".

lgc (afp/efe)

