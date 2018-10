España: fallece la soprano Montserrat Caballé

La música es algo hereditario

Norah Jones

La cantante de soul estadounidense, bautizada como Geetali Norah Jones Shankar, es la hija del conocido músico de cítara Ravi Shankar, que hizo famosa la música tradicional india en todo el mundo e influyó a músicos como el guitarrista de los Beatles George Harrison. Con su primer álbum "Come Away With Me" llegó al estrellato y ganó 7 premios Grammy.