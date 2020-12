España: exmilitares advierten de “deterioro de la democracia”

La semana en imágenes (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020)

Francia está dispuesta a vetar acuerdo del "brexit" si no es favorable

Francia vetaría un acuerdo comercial post-"brexit" que no cumpla con ciertos requisitos, en particular en lo que afecta a la pesca, dijo el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune. "Nos opondríamos si se alcanzara un acuerdo que no fuera bueno", manifestó. "Todos los países tienen derecho a veto, entonces es posible", agregó (04.12.2020).