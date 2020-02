España descarta que EE. UU. deje de compartir información de inteligencia por el 5G

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, dijo este viernes (21.02.2020) que no hay "ninguna posibilidad" de que se cumpla la amenaza de Estados Unidos sobre dejar de compartir información de inteligencia con España si esta utiliza tecnología del fabricante chino Huawei en sus redes 5G, y ha pedido que no se genere ninguna alarma al respecto.

Estados Unidos insistió ayer jueves en que los países y operadores de telecomunicación europeos excluyan a la compañía china en la instalación de las redes de telefonía móvil de última generación 5G. "Hay que protegerse en todas las partes de la red", afirmó ayer en declaraciones a la prensa Robert Strayer, subsecretario de Estado adjunto estadounidense para la comunicación internacional y cibercomunicación.

En declaraciones a los periodistas en Jerez de la Frontera (Cádiz), Grande-Marlaska ha asegurado que no se dará otra situación que no sea profundizar en la coordinación y en utilizar, por parte de los estados, los sistemas de las tecnologías de la información y la comunicación "para dar más seguridad a nuestras sociedades". Ha defendido que a nivel internacional el objetivo principal de los aliados es "garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos" y "luchar contra especialmente contra el terrorismo internacional", por lo que "no va a haber ninguna brecha de seguridad". (efe)

