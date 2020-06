Eslovenia: ministro dimite tras investigación por corrupción

El ministro del Interior y el director de Policía de Eslovenia dimitieron este martes (30.06.2020) en protesta por varios registros que investigan supuestas presiones para compras de material médico con sobrecostes por parte del Gobierno conservador.

La investigación la dirige el órgano estatal esloveno de lucha contra la corrupción y uno de los registros fue en la casa del ministro de Economía, Zdravko Pocivalsek, a quien retuvieron brevemente.

Poco después de conocerse esa operación, el ministro del Interior, Ales Hojs, y el director de la Policía eslovena, Anton Travner, dimitieron como protesta por no haber sido informados de ella y la definieron como una investigación política que busca derribar al Gobierno.

"Difícilmente me vais a convencer de que no se trata de una policía política que no está al servicio de los ciudadanos, sino al servicio del Estado profundo", declaró Hojs tras anunciar su dimisión, según recoge la agencia de noticias STA.

Hojs ha sido ministro por el partido conservador Nueva Eslovenia (NSi), uno de los cuatro que forman el Gobierno de centroderecha del primer ministro populista, Janez Jansa.

El "Estado profundo" es una expresión que suelen usar Jansa y miembros de su Partido Demócrata Esloveno (SDS) para definir la teoría de que existe una red de excomunistas que dominan el poder en la pequeña república de dos millones de habitantes.

Según la prensa eslovena, Pocivalsek estaría involucrado en un escándalo millonario de corrupción por la compra con sobrecostes de respiradoras durante los primeros meses de la pandemia. En concreto, hay indicios de que presionó a la institución responsable de las compras estatales para encargar respiradores procedentes de una empresa cercana al partido de Jansa a un precio superior al de otras compañías.

JU (efe)

