Esculturas de pan de jengibre

Otros temas en Euromaxx:

Espectáculo sobre patines: "Holiday on ice"

En 2023, el exitoso espectáculo sobre hielo cumplirá 80 años y actualmente está de gira europea. También participa la patinadora artística italiana, Marianna Torressani. Euromaxx la acompañó durante un día.







Jóvenes prodigios musicales

Maddox y Miles Marsollek, de nueve y siete años, son dos hermanos que viven en Brandeburgo y son pequeños grandes genios. Maddox tiene un talento extraordinario para tocar el piano y su hermano pequeño, el violín.







Hallstatt: un lugar de cuento

Este pequeño pueblo austriaco está situado a orillas de un lago y rodeado de montañas. Es tan idílico, que en China construyeron una copia del pueblo. El reportero de DW Dhruv Rathee visitó el original.







Fondue de queso: el orgullo suizo

Queso fundido y buena compañía: la fondue de queso es un plato típico de la cocina suiza. Y apenas requiere de un puñado de ingredientes. Euromaxx les muestra cómo se prepara la típica fondue de queso suiza.



Horarios de emisión:



DW Español

VI, 23.12.2022 - 23:30 UTC

SA 24.12.2022 – 06:03 UTC

SA 24.12.2022 – 11:30 UTC

SA 2412.2022 – 14:30 UTC

SA 24.12.2022 – 20:30 UTC

DO 25.12.2022 – 03:30 UTC

DO 25.12.2022 – 08:30 UTC

DO 25.12.2022 – 16:30 UTC

LU 26.12.2022 – 12:03 UTC

MA 27.12.2022 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6