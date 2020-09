Escritora nominada para el Premio Booker será juzgada en Zimbabue

Tres días después de que Tsitsi Dangarembga fuera nominada, el 28 de julio, para el Premio Man Booker, con su nueva novela This Mournable Body (Este cuerpo lamentable), la escritora fue arrestada. Ahora ha llegado a la lista de los preseleccionados para uno de los principales premios literarios del Reino Unido, tres días antes de que comience el juicio en su contra.

En julio, esta autora y cineasta aclamada internacionalmente estaba parada en una esquina con una amiga, sosteniendo un afiche que decía: "Queremos cosas mejores. Reformen nuestras instituciones”. Entonces llegó al lugar un camión policial antidisturbios, y la Policía detuvo a Dangarembga y la mantuvo en la cárcel por una noche.

Muy pocas personas se atrevieron a unirse a las protestas antigubernamentales convocadas por la oposición, en coincidencia con el segundo aniversario de la victoria electoral del presidente Emmerson Mnangagwa, el 31 de julio. El presidente calificó las manifestaciones de "una insurrección para derrocar a nuestro gobierno, elegido democráticamente”, y las declaró ilegales, enviando fuerzas policiales a castigar con dureza todo intento de protesta.

"Este cuerpo lamentable" fue la obra por la cual Dangrembga fue nominada al Booker Prize.

La mayoría prefirió quedarse en casa y manifestar su oposición a través de las redes sociales, usando la etiqueta #ZANUPFmustgo, refiriéndose a la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF). Esa organización política ha estado en el poder desde la independencia del país, en 1980. Zimbabue fue gobernado durante mucho tiempo por Robert Mugabe, y su vicepresidente, Mnangagwa, asumió la presidencia luego de que éste renunciara, en 2017.

Luchando por los derechos fundamentales

A pesar de las amenazas de Mnangagwa, la escritora estaba entre los que tuvieron el coraje de salir a protestar a la calle. Explicó, en entrevista con DW, que esas protestas eran en contra "del desgobierno en Zimbabue, contra la represión de las autoridades de cualquier tipo de disenso, y, por supuesto, contra la corrupción, la falta de abastecimiento de servicios, y la supuesta gran malversación de fondos que estaban destinados a combatir el COVID-19”.

Ahora Tsitsi Dangarembga es acusada de "participar en una reunión con la intención de incitar a la violencia pública, quebrantar la paz y cometer actos de fanatismo”. Esas acusaciones podrían llevarla a la cárcel. "Tengo que estar preparada para todo”, señaló, "rezo y espero lo mejor”.

La autora Tsitsi Dangarembga hizo un doctorado de Estudios Africanos en la Universidad Humboldt de Berlín.

Misoginia en el Zimbabue poscolonial

Publicado en 2018, "This Mournable Body" fue elogiado por The New York Times Book Review como "una obra maestra” de la literatura. Kirkus Reviews la describió como "una mirada incisiva e inquietante sobre la misoginia y la lucha de clases que marcaron la sociedad en el Zimbabue poscolonial”.

La novela nominada para el Premio Booker es la tercera parte de una trilogía que Tsitsi Dangarembga comenzó con "Nervous Conditions", en 1988. La secuela se llama "The Book of Not" y fue publicada en 2006. Nervous Conditions sin duda afirmó la reputación de Dangarembga en la escena literaria mundial. Fue el primer libro escrito por una mujer negra de Zimbabue publicado en inglés. Con él, la autora ganó el Commonwealth Writers´ Prize en 1989, lo que hizo que se tradujera a varios idiomas.

En 2018, esa novela fue incluida en la lista de las "100 historias que cambiaron el mundo”, de la BBC, junto a "Hijos de la medianoche”, de Salman Rushdie, y "El principito”, de Antoine de Saint-Exupéry.

Cineasta, feminista y escritora

Sin embargo, su aclamado debut no le facilitó a Dangarembga poder cristalizar sus proyectos de escritura. Nervous Conditions no tuvo éxito en Zimbabue. "Siempre escribí contra el poder y es por eso que algunas cosas, simplemente, no suceden”, dijo en 2019, durante el Festival del Libro Africano de Berlín.

"Nervous Conditions", de Tsitsi Dangarembga, es un clásico de la literatura moderna.

Luego de Nervous Conditions, la autora, nacida en Rodesia, actualmente Zimbabue, en 1959, estudió cine en la Academia Alemana de Cine y Televisión de Berlín desde 1989 hasta 1996, para luego comenzar un doctorado en Estudios Africanos en la Universidad Humboldt de la capital alemana. Mientras lo cursaba, escribió el guión para la película Neria (1993), que narra los problemas existentes en su país a través de una historia familiar.

Pero su película más conocida es Everyone's Child (1996), centrada en la situación de los niños relacionados con el sida, el primer film dirigido por una mujer negra de Zimbabue.

Luego de vivir en Europa, retornó a Zimbabue con su familia en el año 2000, iniciando diversos proyectos para desarrollar la industria cinematográfica en el país y apoyar a mujeres directoras. Creó una productora llamada Nyerai Films, así como el Festival Internacional de Cine de Imágenes para Mujeres en Harare. Fundó también el Instituto de Artes Creativas para el Progreso de África, organización que apoya la producción de obras audiovisuales en Zimbabue.

"Me alegra el hecho de que el arresto vino después de haber sido nominada para el Premio Booker porque escribo desde hace tres décadas y no he tenido demasiado éxito”, dijo con humildad la autora a DW durante una entrevista en video desde su casa, en Harare. "Este tipo de reconocimiento es muy positivo en términos de autoestima”, añadió. "Y es maravilloso contar con algo tan positivo, al tiempo que estoy atravesando otros desafíos”.

