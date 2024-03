Escapa policía acusado de matar a estudiante de Ayotzinapa

El policía mexicano acusado de matar al estudiante de la escuela normal de Ayotzinapa, Yanqui Khotan Gómez, escapó ante la presunta complicidad de las autoridades en el sureño estado de Guerrero, informó este martes (12.03.2024) el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa, se fugó y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades, pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio", declaró el mandatario. Aunque había tres policías detenidos, solo escapó el presunto tirador, aclaró, y prometió que "no va a haber impunidad".

El gobernante mexicano indicó en su conferencia matutina que el policía de Guerrero, cuya identidad no se ha revelado, "estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos", por lo que sospecha que otras autoridades le ayudaron a huir. "Sin duda, es que estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República (FGR), que ya atrajo el caso", señaló.

La polémica ha crecido en México tras la muerte del estudiante el jueves pasado en un retén de la Policía de Guerrero, estado del sur del país donde han crecido las manifestaciones porque López Obrador no ha resuelto el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que desaparecieron ahí en septiembre de 2014. Los oficiales habían afirmado que la víctima y otro estudiante iban armados en un auto robado y dispararon a los agentes, pero el presidente negó esa versión.

La semana pasada, los manifestantes que apoyaban a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos utilizaron una camioneta para derribar las puertas de madera del Palacio Nacional de la Ciudad de México, donde vive y trabaja López Obrador. Los manifestantes derribaron las puertas y entraron al palacio de la época colonial antes de ser expulsados por agentes de seguridad. El sábado, los manifestantes incendiaron dos coches patrulla.

El presidente informó también de que dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana desaparecieron mientras se dirigían al sureño estado de Guerrero a investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, aunque los medios locales decían que estaban investigando el homicidio de Yan Kothan. "Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando. Como saben que estamos trabajando y vamos avanzando, quieren impedir que sigamos avanzando. No lo van a lograr", dijo López Obrador, agregó.

"Que nos demos cuenta de cómo está la situación, que hay muchos intereses, hay quienes no quieren que se haga justicia y que quedemos mal, y también tener elementos, porque estamos en temporada electoral, para afectarnos, piensan que con eso nos van a debilitar como autoridad", apuntó.

