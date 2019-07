Escalada gota a gota en el Golfo Pérsico

Mientras el conflicto en torno a Irán se intensifica, el acuerdo nuclear con Teherán corre el mayor peligro antes del cuarto aniversario de su firma. Estados Unidos se retiró del acuerdo e impuso duras sanciones unilaterales a Irán. Irán, por su parte, reaccionó violando los términos del mismo compromiso y, recientemente, intentó tomar el control de un barco cisterna británico en el Estrecho de Ormuz. Como represalia, las autoridades británicas detuvieron un petrolero iraní en Gibraltar.

No dramatizar

Aunque estas no son buenas noticias, no deberían dramatizarse. Porque (aún) los actores siguen las reglas de un manejo racional de conflictos. Es probable que Irán viole los términos del acuerdo firmado el 15 de julio de 2015, pero no en una medida tan grave que amerite una reacción inmediata.

Irán está cometiendo infracciones gradualmente y en una medida en que puede revertirlas rápidamente. Si Teherán estuviera interesado en una escalada rápida y una guerra, desconocería el acuerdo y vetaría las inspecciones de sus instalaciones nucleares por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica para reforzar su programa nuclear.

Pero ese no ha sido el comportamiento de Irán. Lo que sí ha hecho es ir aumentado ligeramente el enriquecimiento de uranio del 3,67 % permitido al 5 por ciento, más no a un 20%, que sí sería una provocación. Además, en el conflicto por el petrolero británico en el Estrecho de Ormuz, Irán reaccionaba a la confiscación de un petrolero iraní la semana anterior.

Al parecer, Irán envía la señal de que sigue buscando el diálogo. Los presidentes Hassan Rohani, de Irán, y Emmanuel Macron, de Francia, conversaron por teléfono el pasado 6 de julio. Irán quiere abrir una brecha entre Estados Unidos, que amenaza con sanciones aún más duras, y Europa, que espera una nueva iniciativa diplomática para frenar el ímpetu sancionador de Washington.

El modelo Corea del Norte

En el corto plazo, la estrategia de Teherán es promover una escalada gradual y calculada sin involucrar al país en una guerra que nunca podría ganar. A largo plazo, Teherán se orienta cada vez más por el modelo de Corea del Norte. Los medios de comunicación iraníes informan sorprendentemente que los misiles de largo alcance de Corea del Norte podrían alcanzar cualquier punto de EE. UU., e Irán ya estaría trabajando arduamente en su programa de misiles. Esto hace esperar que Trump continuará presionando a Irán.

Mucho depende ahora de si los europeos logran mantener un mínimo comercio legal con Irán. Si esto falla, el acuerdo nuclear fracasará definitivamente. Entonces, Irán amenaza con seguir adelante con su programa nuclear, y el conflicto se intensificaría peligrosamente.

(jov/er)

La feria del Ejército iraní Tanque ligero El tanque de combate “Fallagh” es un tanque de reconocimiento ultraligero que ha sido diseñado para operar en calles angostas y terrenos pantanosos. Al parecer es sumamente rápido y ágil. Una usuaria de DW elogia el tanque sobre todo porque pareciera “no necesitar combustible. Basta con darle cuerda y soltarlo”.

La feria del Ejército iraní El terror de los mares Según estimaciones estadounidenses, la Marina iraní no solo posee tres submarinos rusos clase Kilo, sino también 19 de estos pequeños submarinos de producción propia, armados con torpedos y construidos para operar en las costas. Un usuario escribió al respecto: “Han quedado muy bien. En una guerra provocarán lástima al enemigo.”

La feria del Ejército iraní Como pez en el agua La Marina iraní también está desarrollando una serie de minisubmarinos. Este prototipo de la clase “Al Sabehat” probablemente todavía se encuentra en fase experimental. Un usuario se pregunta por qué el submarino está abierto por arriba y el tripulante usa traje y gafas para bucear. Otro le contesta: “En su lugar yo también usaría las gafas para que nadie me pudiera reconocer”.

La feria del Ejército iraní Máquina de aire acondicionado flotante Los usuarios de la redacción persa de DW también se asombran del acabado del blindaje. Alguien escribe: “Nuestra máquina de aire acondicionado está más lisa después de 20 años que este submarino”. “No se dejen engañar”, opina otro usuario: “En este submarino caben 32 personas. Dos personas están al mando y las demás se encargan de soplar aire por los hoyos para evitar que entre el agua”.

La feria del Ejército iraní Pájaro colorido La Fuerza Aérea iraní apuesta por helicópteros de combate ligeros como este “Zafar-300”, que fue desarrollado sobre la base del modelo estadounidense "Bell 206A". Una mujer sospecha: “Al piloto solo lo podrán obligar a entrar ahí amenazándolo con golpes”. Otra usuaria escribe: “Cuando arranque el helicóptero, se encenderán unas lucecitas y empezará a sonar la música. ¿Quién escogió esos colores?”

La feria del Ejército iraní Submarino volador El avión ligero “Bavar-2” está equipado con cámaras de visión nocturna y sistemas de reconocimiento electrónico. En el vecino Afganistán, la demanda de este modelo parece dispararse. Un joven afgano escribe: “Mándennos el avión, lo podemos usar para nuestra feria”.

La feria del Ejército iraní La nueva generación de tanques Tampoco esta serie de tanques infunde respeto a los usuarios. Refiriéndose a las negociaciones nucleares iraníes, alguien escribe: “Ahora los estadounidenses saben que no seríamos capaces de combatirlos en una guerra”. Otra persona añade: “Esperemos que este equipo por lo menos sirva para huir lo más rápido posible”.

La feria del Ejército iraní ¿Un tanque pacífico? Según el Ejército iraní, este vehículo puede ser empleado “tanto en el ámbito civil como para ayudar en catástrofes naturales”, así como para “apoyar misiones de paz”. Un usuario se muestra escéptico: “Más bien parece apto para sofocar manifestaciones callejeras”.

La feria del Ejército iraní El tiro por la culata Mientras que el Ejército iraní presenta con orgullo sus avances tecnológicos militares, algunos usuarios de la página de Facebook de la redacción persa de DW se muestran preocupados: “De cara a las amenazas enemigas contra Irán, este tipo de presentaciones no son nada razonables”, escriben. Autor: Hossein Salehi (VC/RML)



