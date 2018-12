Escándalo en Islandia por comentarios machistas de diputados

Los seis diputados involucrados pertenecen a los opositores Partido Centrista y Partido del Pueblo.

Entre los cuatro parlamentarios del Partido Centrista que se escuchan en la grabación, figuran el exprimer ministro y actual líder de la formación Sigmundur Davíð Gunnlaugsson y Gunnar Bragi Sveinsson, titular de Exteriores en su gobierno (2013-2016), que anunció anoche que se toma una baja para tratar el tema con su familia, además de Bergþór Ólason y Karl Gauti Hjaltason.

Los diputados del Partido Popular involucrados son Ólafur Ísleifsson y su colega Anna Kolbrún Árnadóttir. Sveinsson es el exministro de Relaciones Exteriores de Islandi, encabezó la campaña de la ONU "He for She" y escribió un artículo para el diario británico The Guardian sobre esa iniciativa por la igualdad de género.

En la conversación, que se desarrolló el 20 de noviembre y difunden ahora los diarios "Stundin" y "DV", Sveinsson se burla de la campaña de denuncias de abusos #MeToo (Yo también) y bromea con que la diputada socialdemócrata Albertína Friðbjörg Elíasdóttir intentó violarlo, mientras otro se muestra enfadado por no haberse acostado con una parlamentaria.

De una diputada conservadora, sus compañeros en la Cámara consideran que no ganará las primarias porque no está "tan buena" como el año anterior, en una charla en la que hacen una clasificación de las parlamentarias por su atractivo físico.

Y cuando se refieren a la diputada Freyja Haraldsdóttir, en silla de ruedas por padecer una dolencia congénita que le debilita los huesos y apenas le permite mover brazos y manos, uno de ellos imita el sonido de una foca.

La difusión de los audios ha provocado críticas generalizadas de políticos y distintas asociaciones en Islandia, un país que encabeza los índices de igualdad de género.

La primera ministra islandesa, Katrín Jakobsdóttir, se mostró apenada por el incidente, que será discutido en el Parlamento.

Grupos de ciudadanos han organizado para este sábado 1 de diciembre de 2018 una concentración delante de la Cámara para reclamar la dimisión de los diputados involucrados, que ya se han disculpado públicamente, aunque varios han asegurado que algunos comentarios fueron sacados de contexto.

La concentración de protesta coincide con los actos de celebración del centenario de la firma del Acta de Unión entre Islandia y Dinamarca, que sentó las bases para la independencia definitiva de la isla tres décadas más tarde.

En una entrevista difundida por el diario "DV", la persona que grabó la conversación asegura, bajo anonimato, que lo hizo porque se encontraba en el mismo bar de Reikiavik y se quedó sorprendida por el tono, de ahí que decidiera enviar los audios a los medios.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson es una de las figuras más controvertidas de la política islandesa y tuvo que dimitir de su cargo en 2016, al revelarse su vinculación con los papeles de Panamá (efe, icelandmonitor.mbl.is).

