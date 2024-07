Escándalo en China por aceite de cocina contaminado

El Consejo de Estado de China (Ejecutivo) anunció este martes 10 de julio la apertura de una investigación conjunta para esclarecer el escándalo relacionado con el uso indebido de camiones cisterna para transportar aceite comestible.

La medida, según el organismo, responde a la preocupación despertada entre los ciudadanos chinos por el transporte de este producto en camiones dedicados almacenar otros tipos de aceite, como el de carbón o la gasolina, sin una limpieza adecuada de sus tanques, tal y como reflejaron diversos medios de comunicación locales en los últimos días.

"Envenenamiento" a los consumidores

El medio estatal Beijing News publicó la semana pasada que varias empresas de transporte llevaban a cabo esta práctica, que les permite recortar costes en un contexto de creciente competencia.

La televisión estatal china CCTV calificó la práctica de usar camiones cisterna contaminados para transportar aceite de cocina como un "envenenamiento" a los consumidores, instándolos a elegir marcas reconocidas y evitar productos de baja calidad ante la "flagrante violación a la ley alimentaria".

"Desde melamina a beber keroseno, ¿qué no hemos experimentado?"

El incidente ha reavivado la preocupación por la seguridad alimentaria en China. Y es que el caso se suma a otros escándalos similares ocurridos en el país, como la adulteración de leche para bebés con melamina que causó seis muertes y cientos de miles de niños afectados en 2008.

"Desde melamina a beber keroseno, ¿qué no hemos experimentado?", preguntaba un internauta en la red social Weibo, quien decía no estar "sorprendido en absoluto" por el caso. Otro reclamaba una "rápida" investigación y una "explicación clara" de las autoridades. "Si no, realmente no sé qué aceite comprar", escribió.

Empresas serán "castigadas severamente de acuerdo con la ley"

En un comunicado oficial, la Oficina de Seguridad Alimentaria del Consejo de Estado del gigante asiático informó de la creación de un equipo de investigación conjunto que estará integrado por representantes de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Transporte, la Administración Estatal de Regulación del Mercado y la Administración Estatal de Granos y Reservas.

El equipo, que ya ha celebrado una reunión inicial para estudiar el problema, llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre estas prácticas. Además, de acuerdo al comunicado, se realizarán investigaciones especiales sobre los posibles riesgos asociados a este tipo de transporte.

La autoridad aseguró que las empresas que operen de manera ilegal serán "castigadas severamente de acuerdo con la ley", y se aplicarán sanciones estrictas a los responsables involucrados en este escándalo.

rml (afp, efe)