Escándalo: antisemitismo en la Documenta

En la Documenta 15, el colectivo indonesio Ruangrupa quería lanzar un mensaje de comunidad y respeto, y favorecer un diálogo a través del arte entre el Norte y el Sur globales.

Sin embargo, cuando en la inauguración se muestra la pancarta “People’s Justice” con representaciones claramente antisemitas, explota la indignación mundial. Dos días más tarde, se retira la obra. Pero el escándalo continúa: se descubren otras imágenes antisemitas y videos de propaganda palestina se catalogan como claramente antiisraelíes.

¿Cómo se enfrenta Alemania a este escándalo? Sabine Schormann, directora general de la Documenta, dimite, pero nadie asume realmente la responsabilidad. El presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Josef Schuster, considera que las representaciones antisemitas superan incluso sus peores temores y denuncia que las exposiciones de arte subvencionadas con dinero público no pueden servir de foro para el antisemitismo.

Meron Mendel, el director del centro formativo Anne Frank, se ofrece como asesor para establecer un diálogo constructivo; pero dos semanas más tarde, dimite desesperado.



La reputación de la Documenta se ve seriamente dañada. El escándalo convierte a los 1.500 artistas invitados en sospechosos y ensombrece lo que la exposición realmente habría podido ofrecer: ideas para una escena artística de apoyo mutuo más allá del mercado. La Documenta podría haber sido un festival de las culturas y haber cambiado para siempre el mundo del arte.

Código Cultura investiga cómo la Documenta 15, cuya intención era luchar por un mundo mejor, ha llegado a ser un escándalo sin precedentes.







