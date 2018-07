¿Es usted un candidato para la Olimpiada Alemana?

La palabra de la semana

Herrje

“¡Oh por Dios! mañana me hacen una entrevista en televisión, no se que me voy a poner o como me voy a peinar, tengo muchas cosas que hacer.” “¡Por Dios!” es una expresión muy usada, usualmente para expresar alegría o gratitud por algo. Pero, por otro lado, también se utiliza para expresar sorpresa o desagrado. Por ejemplo “¡Oh por Dios! no puede ser que haya sucedido eso.”