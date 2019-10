¿Es Sebastián Piñera un líder ambientalista?

En junio pasado, en el marco del G-20 realizado en Osaka, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, posaba junto a los mandatarios de Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia y España. Según trascendió en la prensa fue él mismo quien pidió reunirse con sus pares para intercambiar visiones acerca del cambio climático y fijarse como meta en conjunto ser carbono neutral para el 2050.

En la misma cumbre internacional, Piñera realizó un discurso en donde expresó su compromiso con la protección del medio ambiente. "Tenemos dos opciones: una, esperar y seguir dudando, camino que conduce a un desastre, como lo han dicho una y otra vez los expertos de las Naciones Unidas. Y el segundo camino es tomar acción ahora", dijo en ese entonces.

El Presidente de Chile, representante del sector conservador y empresarial del país, ha demostrado especial interés en formar parte del debate sobre el cambio climático en diversas cumbres internacionales y ha potenciado en su agenda nacional temas medioambientalistas.

"Él (Piñera) es más ambientalista que su coalición de Gobierno. A él le interesa más ser ambientalista que a los integrantes de los partidos que lo llevaron al poder. Genera un conflicto para su sector. Aunque si se pone en la balanza, yo creo que él prioriza la economía, por sobre el medioambiente", dijo a DW Marta Lagos, fundadora de la ONG de sondeos de opinión Latinobarómetro.

Discurso en la ONU

El mandatario chileno también participó de la 74° Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Su discurso estuvo dedicado en su mayor parte a la temática del cambio climático y el calentamiento global. En el mismo contexto, el mandatario chileno fue galardonado con el Global Citizen Award, que se le entregó por su "contribución ejemplar a la comunidad global y a Chile, demostradas a través de su liderazgo innovador para abordar el cambio climático".

"Ninguna generación ha debido enfrentar un desafío tan urgente y tan formidable como el que nuestra generación está enfrentando: el cambio climático y el calentamiento global, que es la madre de todas las batallas, porque es una batalla por la sobrevivencia", declaró Piñera en la cita internacional.

"En el discurso, sí, en la práctica, no”

Si bien el presidente chileno ha sabido desenvolverse en el tema a nivel internacional, en su país tiene muchos detractores, entre ellos grupos ambientalistas, polítólogos y otros expertos, que lo acusan de desconocer realmente lo que sucede en el país en materia ambiental.

"Es un discurso hacia fuera, que no se ha traducido en políticas efectivas en el país. Chile depende de los recursos naturales, pero lamentablemente muchas formas de explotación tienen altísimos costos medioambientales. Sus ministros económicos le dan luz verde a esos proyectos, mientras que los grupos ambientalistas tienen que acudir a la prensa para denunciar a los excesos", declaró a DW Carlos Huneeus, Profesor de la Universidad de Chile y ex embajador de Chile en Alemania.

"El discurso en la ONU ha impactado en su imagen internacional. Ahora tiene una agenda medioambientalista fuerte, pero no tiene credibilidad. No hay políticas públicas y hasta ahora solo tenemos anuncios. No queda claro cómo será la implementación", dijo en tanto a DW Marta Lagos.

"Ha sido una nueva oportunidad perdida. El Presidente usa estas instancias para mostrar al mundo un país que poco tiene que ver con la grave realidad medioambiental que vive", explicaba en Nueva York Amanda Starbuck, representante de Greenpeace Andino.

Ser como Greta Thunberg

Con miras a la COP 25 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), que se desarrollará entre el 2 y 13 de diciembre en Santiago, el Gobierno chileno tiene la intención de demostrar su lado más "verde" a nivel internacional y nacional. Una de las invitadas al evento es la joven ambientalista Greta Thunberg, quien intercambió un par de palabras con Piñera, cuando compartieron una conferencia en Nueva York.

Un saludo personal a Greta, en Nueva York.

"Ella (Greta Thunberg) ha hecho muchos aportes, ha despertado a la juventud. Yo la invité a Chile, ella agradeció la invitación y dijo que vendría", expresó Piñera en un programa de televisión chileno.

"Yo creo que al Presidente le interesa ser un líder internacional. Él quiere hacer una carrera de liderazgo más allá de Chile, tanto en integración de América Latina como en temas medioambientales. Cuando se acerca a Thunberg, él quiere protagonismo. A él le gustaría ser Greta Thunberg, le gustaría conseguir lo que ella ha logrado", afirmó a DW Marta Lagos.

Visión que comparte Huneeus. Él agrega que "naturalmente que el presidente quiere aprovechar la visita de Thunberg para su propio beneficio, pero el impacto que tiene en su imagen realmente es nulo. Él da un golpe y luego se echa para atrás. Va a hablar demasiado sin resaltar lo que es relevante. No tiene visión de lo central".

Como anfitrión de la COP25, Sebastián Piñera (que recibirá en noviembre también a Donald Trump y Xi Jinping en la cumbre de la APEC 2019), tendrá la oportunidad de demostrar ante su país y el mundo si es efectivamente un presidente comprometido con la causa del cambio climático.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |