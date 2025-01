Es posible prevenir efectivamente la depresión, dice estudio

Las personas cuyos síntomas aún no cumplen los criterios para el diagnóstico de un trastorno depresivo pueden beneficiarse de medidas terapéuticas preventivas como una especie de escudo, a fin de que la depresión no se se manifieste en pleno. Investigadores de Múnich y Magdeburgo, en Alemania, llegan a esta conclusión en un nuevo estudio científico. Según estos resultados, los afectados que habían aplicado las opciones preventivas tuvieron significativamente menos probabilidades de sufrir trastornos depresivos durante el primer año después de la medida o "intervención". El estudio fue publicado en la revista especializada "The Lancet Psychiatry".

Falta de energía, dificultad para dormir, pérdida de interés y tristeza persistente son características típicas de la depresión. Estos y otros síntomas a veces ocurren, aunque en menor medida, antes de que los médicos hablen de un trastorno depresivo pleno y diagnosticado.

"Por regla general, los afectados sólo reciben tratamiento cuando sus síntomas cumplen los criterios clínicos de depresión", afirma David Ebert, profesor de Psicología y Atención de Salud Mental Digital de la Universidad Técnica de Múnich (TUM). "Los resultados de nuestra investigación muestran que también podemos lograr mucho en materia de salud mental mediante la prevención".

Las personas del grupo de tratamiento participaron en intervenciones terapéuticas debido a los llamados síntomas subclínicos de un trastorno depresivo. Estas medidas solían diseñarse para un corto periodo de tiempo -entre seis y doce sesiones- y podían desarrollarse de forma presencial o digital. Las terapias incluían, por ejemplo, elementos de terapia conductual, entrenamiento para la resolución de problemas o ejercicios para un sueño más reparador.

Resultados claros, pero aún preliminares

El riesgo de desarrollar un trastorno depresivo se redujo en un 42 por ciento en los primeros seis meses después de finalizar las medidas en comparación con el grupo de control sin medidas terapéuticas preventivas. Después de doce meses todavía era del 33 por ciento. Según los investigadores, sacar conclusiones sobre períodos de tiempo más largos es difícil aún, debido a la falta de datos específicos al respecto.

Los investigadores añaden que en muchos lugares la demanda de plazas de terapia es actualmente mucho mayor que la oferta. Sin embargo, las ofertas digitales ofrecen enfoques prometedores para la prevención. En cualquier caso, el tipo de terapia preventiva a aplicar varía grandemente según el perfil de cada persona: mientras que para algunos son suficientes "intervenciones" en forma de conferencias o sesiones remotas, para otros es necesario complementar con otros elementos que podrían incluir hasta la medicación.

No obstante que el estudio aborda la necesidad de profundizar en las conclusiones y en los posibles métodos preventivos, "concluimos que las intervenciones psicológicas para la prevención de la depresión podrían servir como una estrategia eficaz para aliviar la carga de la enfermedad depresiva a nivel individual y social. Nuestros hallazgos contribuyen a estimar los beneficios de las intervenciones preventivas para los médicos y los responsables de las políticas. Dada la importante carga de la depresión, los médicos y los responsables de las políticas deberían considerar las intervenciones psicológicas preventivas como una opción viable para las personas con depresión subumbral", concluyen los autores del estudio.

el(KNA, The Lancet)