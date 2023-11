¿Es Palestina un Estado?

¿Qué es un Estado?

Existen dos teorías sobre la condición de Estado: la teoría declarativa y la teoría constitutiva.

Los partidarios de la teoría declarativa afirman que un Estado puede considerarse como tal si cumple la definición de estatalidad declarada en la Convención de Montevideo de 1933. Según ésta, para ser considerado un Estado, un territorio debe tener una población permanente, un territorio definido, un gobierno propio y capacidad para entablar relaciones con otros Estados.

La convención explica que la existencia política de un Estado "es independiente del reconocimiento de los demás Estados".

"Incluso antes del reconocimiento, el Estado tiene derecho a defender su integridad e independencia, a proveer a su conservación y prosperidad y, en consecuencia, a organizarse como estime conveniente, a legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y definir la jurisdicción y competencia de sus tribunales", dice.

Esto nos lleva a la segunda teoría de la estatalidad: la teoría constitutiva. A diferencia de la Convención de Montevideo, esta teoría dice que solo puede ser considerado Estado aquel al que el resto del mundo reconoce como tal. Esta teoría no está codificada en la ley: más bien, considera que la condición de Estado moderno es una cuestión tanto de derecho internacional como de diplomacia.

¿Se ajustan los territorios palestinos a la definición de Estado?

Los expertos tienen opiniones divergentes sobre si los territorios palestinos se ajustan a la definición jurídica de Estado.

Algunos dicen que sí, mientras que otros afirman que no cumplen los requisitos consagrados en la Convención de Montevideo.

Algunos argumentan en contra del uso de la Convención de Montevideo para determinar la condición de Estado, diciendo que la mejor esperanza de los territorios palestinos para reclamar la condición de Estado es a través del reconocimiento internacional.

¿Qué países han reconocido a los territorios palestinos como Estado?

La mayoría de los 193 Estados miembros de la ONU- 139 - reconocen a los territorios palestinos como Estado.

La candidatura de un Estado para ingresar en las Naciones Unidas debe ser aprobada por al menos nueve de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Si alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo veta la candidatura, el país no puede adherirse. China, Francia, la Federación Rusa, el Reino Unido y Estados Unidos son esos cinco. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido no reconocen como Estado a los territorios palestinos.

Estas tres naciones han declarado que no reconocerán la condición de Estado de Palestina hasta que se resuelva pacíficamente el conflicto con Israel. Nueve de los 27 Estados miembros de la UE reconocen la condición de Estado de Palestina. Casi todos los Estados miembros de la UE que reconocen la condición de Estado de Palestina son Estados que una vez fueron miembros de la Unión Soviética, y todos reconocieron su condición de Estado antes de unirse al bloque.

Suecia, que reconoció la condición de Estado de Palestina en 2014, es el único país que lo ha hecho como miembro del bloque.

Palestina no es miembro de la ONU, por lo que no puede votar en las resoluciones de la Asamblea General. Imagen: Bebeto Matthews/AP Photo/picture alliance

En la actualidad, Palestina es considerada Estado observador no miembro de la ONU, lo que significa que puede participar en las sesiones de la Asamblea General y mantener oficinas en la sede de la ONU en Nueva York.

Gracias a su estatus de Estado observador no miembro, concedido en 2012, en 2015 se le otorgó la condición de miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), el único tribunal internacional permanente que puede procesar a individuos por crímenes de guerra.

En 2021, la entonces fiscal Fatou Bensouda anunció que la CPI abría una investigación sobre la situación en los territorios palestinos. La adhesión de Palestina al Estatuto de Roma y la pertenencia a la CPI otorgaron a esta última la capacidad jurídica de investigar crímenes cometidos por palestinos o en territorio palestino. La investigación, que Israel ha condenado, está actualmente en curso.

¿Cuál es la posición de Alemania sobre la creación de un Estado palestino?

Alemania, al igual que Estados Unidos y muchos de sus socios de la UE, no reconoce la condición de Estado de Palestina. Sin embargo, apoya "la creación de un futuro Estado palestino como parte de una solución de dos Estados negociada entre las partes en conflicto", según el ministerio de Asuntos Exteriores alemán.

Como no reconoce a Palestina como Estado, Alemania utiliza el término "territorios palestinos" para referirse a Cisjordania ocupada, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Cuando habla con representantes palestinos, utiliza el término "Autoridad Palestina".

La posición de Alemania sobre la estatalidad palestina ha surgido en los tribunales del país en casos que tienen que ver con la condición de refugiado. En una decisión de noviembre de 2020, un tribunal alemán confirmó que "no hay nacionalidad palestina" ni Estado de Palestina. El tribunal dictaminó que los refugiados palestinos en cuestión fueran considerados "apátridas".

¿Cuál es el impacto de un reconocimiento?

Un Estado puede tener la condición de Estado pero no ser miembro de la ONU. Por ejemplo, Suiza no ingresó en la ONU como Estado miembro hasta 2002, mientras que Liechtenstein no lo hizo hasta 1990 y San Marino hasta 1992. Todos ellos se consideraban Estados reconocidos internacionalmente antes de su adhesión.

El estatus de observador no miembro de Palestina significa que puede observar los procedimientos de la ONU pero no puede emitir votos en la Asamblea General.

