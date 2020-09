¿Es Montenegro demasiado grande o Serbia demasiado pequeña?

¿Un país entre el este y el oeste? ¿Aliado leal de la UE y la OTAN? ¿Campo de juego de un autócrata y su familia? Hay muchas cosas que se pueden decir sobre Montenegro. Pero por lo general, se suelen ignorar dos aspectos: el tamaño del país y su relación con Serbia. Es decir, la relación real y no la que se proclama políticamente.

Montenegro, con sus 620.000 habitantes, tiene tanta población como Luxemburgo o como Cochabamba, en Bolivia. Todo el mundo se conoce. Los que se han sentado en los mismos bancos de la única universidad del país, ha ido seguramente a la misma escuela primaria y ha estado a menudo en la misma guardería.

Clientelismo corrupto

Las reglas abstractas y las instituciones neutrales naturalmente lo tienen difícil en comunidades tan pequeñas. Las relaciones personales son siempre más importantes. Esto no solo es cierto en los Balcanes, aunque el problema sigue teniendo un toque especial en sociedades con estrechos lazos familiares, como en toda la región. Para entender a los países grandes, basta con conocer sus reglas. Los países pequeños, por otra parte, son inescrutables, una regla que la Comisión Europea no suele comprender cuando se trata de Montenegro.

La oposición celebra los resultados de las elecciones.

El corrupto sistema de clientelismo que el actual presidente, padre de la patria, poderoso líder del partido y primer ministro de larga duración, Milo Djukanović, ha dirigido tan soberanamente durante décadas, es más antiguo que él, y sin duda le sobrevivirá. De las tres alianzas de partidos que se preparan ahora para suceder al sistema Djukanović, solo el más pequeño de ellos tiene una cierta idea de lo que significa organizar una sociedad según reglas neutrales y ampliamente vinculantes. Lo más probable es la supervivencia del sistema sin Djukanović, e incluso más probable es la inclusión del presidente en un nuevo sistema más abierto, pero apenas menos corrupto.

Relación ambivalente con Serbia

El segundo malentendido se refiere a la relación con Serbia. Djukanović condujo a su país a la independencia en 2006 contra una resistencia considerable. La mayoría de los montenegrinos que estaban en contra de la independencia en ese momento se han definido desde entonces como serbios; según los criterios habituales, no forman una minoría étnica sino política.

La contradicción, que aún no ha sido superada, oculta el hecho de que todo Montenegro, tanto la mayoría como la minoría, mantiene una relación ambivalente con el país vecino diez veces más grande. Serbia no es realmente un país extranjero; cualquiera que se mude a Belgrado no es un forastero allí. Incluso para los que se sienten más montenegrinos, el vecino sigue siendo importante. Los que rechazan el sistema Djukanović irán primero a Serbia.

La Unión Europea haría bien en mantener la calma en sus relaciones con Montenegro y reconocer que el pequeño país se rige por normas diferentes a las de sus vecinos, que son de tres a diez veces más grandes. Esto no significa que Europa deba hacer la vista gorda ante la violencia, la opresión o el encarcelamiento de periodistas independientes. Solo que la Comisión de la Unión Europea no podrá exigir un sistema judicial en el que esas cosas ya no ocurran, a diferencia de lo que pueda exigir de Serbia. Sería mejor que enviara a Montenegro a un ministro de asuntos exteriores de un poderoso país de la UE con un mensaje claro: ¡Las cosas no se hacen así! Puede ser difícil entender a Montenegro. Pero el lenguaje del poder se entiende bien ahí.

