¿Es inútil comparar las tasas de mortalidad por coronavirus?

DW: Leemos estadísticas sobre la infección y la tasa de mortalidad por el coronavirus en Alemania todos los días. Y obtenemos esas estadísticas de países de todo el mundo. ¿Hasta qué punto se puede confiar en estas cifras? ¿Son exactas?

Tobias Kurth: Los números (que tenemos en Alemania) son exactos. Sin embargo, la pregunta es si se pueden comparar con los números de otros países, lo que es muy difícil, ya que otros países informan sus números de manera diferente.

Están evaluando de manera diferente, o clasifican a las personas que murieron por coronavirus o los síntomas asociados de manera diferente. Por lo tanto, no es que los números que informamos en Alemania no sean correctos. Es solo que tan pronto se empieza a comparar estos números con el de otro país, por ejemplo, Italia, se presentan dificultades.

¿Podría ampliar esto y darnos un ejemplo de comparación con otro país?

Sí. Por ejemplo, si se realiza la prueba del coronavirus a un grupo diferente de personas (que en otro país), se tendrá una población diferente que potencialmente puede dar positivo. En Alemania, la edad media de las personas que dan positivo es de unos 45 años. En Italia, es más de 60 años de edad.

Así que, en Alemania, tenemos un grupo más grande de personas más jóvenes que dan positivo. Pero eso también significa que el grupo en Italia es mayor, y sabemos que la edad avanzada es un factor de alto riesgo de morir por la infección por coronavirus, y la edad promedio de las personas que mueren es la misma, un poco más de 80 en ambos países. así que no debería sorprendernos que cuando miras los números absolutos que se registran, Italia tenga un número mayor en comparación con Alemania.

Hay otro factor que tal vez no sea pertinente en este momento, pero la diferencia en las tasas de mortalidad de los distintos países, por ejemplo, en Italia y Alemania, también podría deberse a ciertas estructuras sociales. Sabemos que los ancianos están mejor integrados en la vida social en Italia en comparación con Alemania, y eso suele ser algo bueno.

Pero en este caso, se aumenta la probabilidad de infectarse, y los ancianos son los que tienen más probabilidades de morir de esta enfermedad. Así que eso también puede explicar algunas de las diferencias que estamos viendo en comparación con Alemania, donde los ancianos están tal vez un poco más aislados que los que viven en Italia.

¿Y sabemos cuántas muertes ocurren normalmente en esta época del año? ¿Sabemos qué es un número normal comparado con lo que estamos viendo ahora?

Esa es una muy buena pregunta y una muy importante. Y estos números son muy necesarios para ver si realmente hay un aumento en la mortalidad general. Los informes de Italia sugieren, al menos en algunas regiones, que el número de personas que están muriendo ahora mismo, y no están clasificadas como pacientes de coronavirus, también está aumentando. Así que es probable que por cada muerte por coronavirus haya otra persona que haya muerto por coronavirus pero que no se haya registrado como tal.

Pero depende del país si se dispone de datos sobre cuántas personas murieron la semana pasada, por ejemplo, para poder compararlos con la tasa media de mortalidad de esa semana en los últimos cinco años, digamos. Si hay un aumento, entonces potencialmente se vería una señal de que algo va mal.

Solo unos pocos Estados informan a una base de datos europea, así que puedes ver estos números bastante rápido. Y hasta donde yo sé, no tenemos esos datos disponibles en Alemania en este momento.

¿Así que no se está haciendo mucho para comparar esos números con las muertes de COVID-19 porque los datos no están ahí?

No en Alemania. Pero estoy al tanto de los informes de Italia. Hacen exactamente eso. Comparan el número de personas que murieron en una semana determinada —digamos, la semana pasada— con las muertes en esa semana del calendario de un año anterior, o un promedio de los cinco años anteriores. Y ahí, puedes ver un claro pico.

¿Qué probabilidad hay de que veamos un enorme y quizás inesperado pico de muertes en Alemania, o incluso en otros lugares, porque no todas las muertes por coronavirus se registran como muertes por coronavirus?

En Alemania, creo que vamos a ver más gente morir por coronavirus. Y en algún momento del futuro sabremos si también se produce un aumento de la mortalidad general, que probablemente también sea causada por el coronavirus pero que no se registra en este momento.

Globalmente, lo mismo podría ser cierto, porque no estamos haciendo pruebas a todo el mundo. Además, no analizamos a una persona que muere (como paciente sin coronavirus) para saber si realmente tenía una infección por coronavirus. Pero eso nos permitiría clasificar a las personas de manera diferente a como lo hacemos actualmente. Así que, sí, habrá un exceso en el índice de personas que mueran por el coronavirus que no estamos reportando y no estamos viendo actualmente.

El profesor Tobias Kurth es el director del Instituto de Salud Pública del Hospital Universitario Charité de Berlín. (sv/few)

