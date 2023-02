Putin afirma que la OTAN participa en la invasión de Ucrania al suministrar armas

En múltiples ocasiones, Vladimir Putin ha dicho que solo utilizará armas nucleares si la Federación Rusa se ve amenazada. Con este discurso, Putin ha sentado las bases para un posible ataque nuclear. Espero que Occidente se prepare y no ignore las señales.

F. Mercado, Estados Unidos

¿Nadie le ha dicho que la Unión Soviética ya se disolvió? Este señor se quiere apoderar de Ucrania.

Omar Caicedo, Facebook

Hace poco escuché un comentario de un ruso que vive en Alemania y apoya a Rusia en esta guerra porque durante muchos años Ucrania bombardeó el este de Ucrania, en donde viven rusos. Analizando al actual presidente de Ucrania, cualquiera se da cuenta de que es un fiel seguidor de Occidente. Él solo quiere impactar a sus seguidores, pero está llevando a su país a la destrucción absoluta.

Francisco Toro, Colombia

Entonces Irán y Corea del Norte también participan porque envían armamento a Rusia.

Alonso Ribera, Facebook

Putin es un gran presidente, muy respetable. Pero mi consejo es, como exsargento militar, que debería retirar su ejército de Ucrania. Basta de tanta muerte de niños y personas inocentes.

Helder Torrez, Estados Unidos

Estas son las consecuencias de darle armas a los civiles. Ojalá pronto se llegue a un acuerdo.

Diego Torres, Facebook

Es importante que se acabe esta guerra, no más de esta pesadilla. Hay muchas personas que están sufriendo por la vanidad de dos presidentes.

Diana Moore, Colombia

Sesión en el Congreso de Perú.

Sondeo IEP: 90% de la población desaprueba al Congreso de Perú

Al igual que Alemania, Perú cuenta con una Constitución, y todos los peruanos la deben respetar. También como en Alemania, existe un Código Penal en el que se condenan las conductas ilícitas. Los asaltos, la destrucción de los aeropuertos, la interrupción de la vía pública, los ataques a la propiedad privada, las amenazas contra la población, y el asesinato de policías son conductas que se combaten en cualquier parte del mundo. Pero también se combate el exceso de fuerza por parte de las fuerzas del Estado. En Perú la corrupción es un mal endémico. Los últimos presidentes están acusados de corrupción. Fujimori destruyó los partidos políticos, y hoy solo hay "caciques” que no tienen ideologías, pero se creen los dueños del país. Sin plan, Perú no tiene futuro. La Constitución peruana promueve una economía social de mercado. Pero los partidos de derecha y centro derecha la distorsionan y promueven una economía de libre mercado. Mientras que la izquierda promueve una economía popular de mercado. Sin una economía social, los campesinos seguirán siendo explotados, y el trabajo informal seguirá creciendo.

Mario Matta, Perú

Es responsabilidad de nosotros, los votantes. Castillo, a los pocos meses de ser elegido ya tenía un 70% de desaprobación. Lo ideal sería que el voto no sea obligatorio, porque aquel que no se informa, o a quien no le interesa la política, vota mal. Castillo no era capaz de responder a preguntas básicas frente a la prensa.

Johnny Palomino, Perú

La vida en Lima no es normal. El centro de la ciudad está lleno de policías que están listos para reprimir cualquier protesta. Mientras tanto, se están descuidando otras áreas que ponen en peligro a los ciudadanos. Las comisarías trabajan con poco personal, y han aumentado los asesinatos, los asaltos, los secuestros, y las bandas armadas. Parece que para mantener a Boluarte en el poder todos los policías y agentes del orden están destinados las 24 horas del día a reprimir a los opositores.

Silvia Alcocer, Perú

Gobierno de El Salvador traslada a 2.000 pandilleros al CECOT

Un punto a favor para el presidente Bukele. Lo prometió y cumplió.

Ricardo Sandell, Colombia

Está bien para los verdaderos culpables, pero no para los que fueron detenidos arbitrariamente por tener tatuajes o porque le cayeron mal a un soldado. Aquí hay personas inocentes que se mezclaron con los pandilleros.

Neto Cortés, Facebook

El problema de los pandilleros no se resuelve con nuevas cárceles. Hay que atender las necesidades sociales de la población más vulnerable. El sistema socioeconómico genera muchas desigualdades.

Juan Borja, Facebook

