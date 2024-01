“Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung”

El frío, la nieve, la lluvia, las nubes y las pocas horas de luz son señales de que ha llegado el invierno. Durante esta estación del año la gente suele salir menos, ya que prefiere quedarse en casa, refugiándose del frío. Sin embargo, este no suele ser siempre el caso en Alemania, y para ello tienen esta expresión: "Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung”. La traducción literal es: "No existe el mal tiempo, solo la ropa inadecuada”. En otras palabras, no importa que afuera esté nevando o lloviendo, hay que salir de casa. Pero, siempre con la ropa adecuada, para no pasar frío.