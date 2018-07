Erdogan: la visita de estado que tensiona a Alemania

Si bien los detalles sobre una posible visita de Erdogan a Alemania siguen siendo escasos, la gran recepción que podría recibir el líder turco ha molestado a varios políticos de la oposición alemana. Una portavoz de la oficina del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier confirmó a DW que esta oficina extendió una invitación al presidente turco hace algún tiempo, pero que tanto Ankara como Berlín están trabajando en acomodar la fecha.

"La planificación de la visita se encuentra actualmente en la etapa inicial”, dijo la vicepresidenta de la Presidencia, Esther Uleer, a DW. No sólo la fecha, sino la clasificación de la visita de Erdogan está aún por definirse. El viaje podría tomar la forma de cualquier cosa, desde una visita de trabajo atenuada hasta una visita de estado llena de pompa, lo que incluye honores militares y un banquete oficial.

Erdogan debería quedarse en c asa

Erdogan "no es un presidente normal en una democracia”, advirtió Cem Özdemir, un diputado de Los Vedes. El líder turco ha transformado a su país "en una especie de Turkmenistán o Azerbaiyán con censura, despotismo, nepotismo y autocracia” y debería recibirse como tal durante cualquier visita a Alemania, dijo Özdemir al grupo de medios Funke. Özdemir instó asímismo al gobierno alemán a "dejar en claro que cualquier intento de construir estructuras paralelas nacionalistas-fundamentalistas turcas no será tolerado en Alemania”.

Por su parte, Alternativa para Alemania (AfD), de extrema derecha, pidió que la visita no tenga lugar, con la líder del grupo, Alice Weidel, diciendo que Erdogan "debería quedarse en casa”. "El gobierno ciertamente no debe permitir que Erdogan realice otro espectáculo de propaganda en Berlín”, escribió Weidel en Facebook, y agregó que tal evento intentará "incitar a ciudadanos con antecedentes turcos y residentes de nuestro país a actuar contra Alemania y la sociedad alemana”.

Gobierno alemán abierto a conversaciones

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo este 30 de julio que estaba abierta a conversar con Erdogan y enfatizó en el papel de Turquía como un socio cercano e importante”.

Los políticos dentro de la coalición gobernante de Alemania también ven esta posible visita de estado de manera positiva, aunque no dejan de lado ciertas advertencias. "Nunca me ha convencido el argumento que señala que sería mejor no hablar en absoluto con socios difíciles”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Mass, miembro de los Socialdemócratas (SPD), al diario "Bild”.

Los miembros de la Democracia Cristiana (CDU) y su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana (CSU), consideraron la visita como una oportunidad para abordar cuestiones pendientes. "Ya hemos extendido la alfombra roja a muchos otros jefes de estado con sangre en sus manos. Si queremos hablar sólo con líderes democráticos, entonces Alemania pronto estará muy sola en el escenario mundial”, señaló Elmar Brok en "Bild”, político de la CDU y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

Jürgen Hardt, portavoz de la la política exterior del grupo parlamentario CDU/CSU, dijo "saludar” la noticia de la posible visita de Erdogan. Aún así, señaló que era importante para Berlín abordar los problemas pendientes con Alemania, como lo es la detención de ciudadanos alemanes en Turquía. "Durante esta visita, (…) el Gobierno alemán no debería perder ninguna oportunidad de discutir asuntos críticos entre Alemania y Turquía”, dijo Hardt en un comunicado.

Tensiones en curso

Erdogan y su gobierno han sido fuertemente criticados por Alemania y otros aliados occidentales por el estado de los derecho civiles en Turquía, además del creciente autoritarismo.

Como consecuencia de un fallido golpe de estado en 2016, el gobierno turco llevo a cabo una campaña de represión que ha detenido a numerososo críticos de Erdogan, incluídos ciudadanos alemanes. Aunque el corresponsal de "Die Welt”, Deniz Yücel, y el activista de derechos humanos, Peter Steudtner ya han sido liberados, varios ciudadanos alemanes siguen detenidos.

Erdogan también ha expresado su crítica a Alemania, particularmente después que Berlín prohibió a los políticos turcos realizar campaña en Alemania durante el referéndum constitucional del año pasado. Erdogan también respaldó la reciente decisión de la estrella de fútbol, Mesut Özil, de dejar la selección alemana por acusaciones de racismo. Özil había provocado controversia por reunirso con Erdogan en Londres, durante el mes de mayo.

A pesar de las tensiones, los aliados de la OTAN también dependen uno del otro. Alemania y otros países de la Unión Europea han confiado en Turquía para reducir la cantidad de refugiados y migrantes que llegan al bloque como parte de un acuerdo logrado en 2015. Turquía, por otro lado, busca impulsar su frágil economía en medio de la alta inflación.

Si la visita se lleva a cabo, sería el primer viaje oficial de Erdogan a Alemania desde 2014, así como el primero desde que asumió como presidente.

El camino de Turquía hacia el autoritarismo Julio de 2007: Abdullah Gul se convierte en el primer presidente islamista de Turquía Después de años de reformas de libre mercado, la transición de Turquía comienza lentamente a revertirse. La candidatura del islamista Abdullah Gul en 2007 marca un claro alejamiento de las políticas seculares y acentúa las relaciones entre el gobernante AKP y los militares. Es así como con un amplio apoyo tanto de musulmanes conservadores como de liberales, el AKP gana las elecciones.

El camino de Turquía hacia el autoritarismo Septiembre de 2010: las reformas constitucionales se afianzan El entonces primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, presenta una reforma constitucional que aumenta el control parlamentario sobre el poder judicial y el ejército, permitiendo que el gobierno elija jueces y altos oficiales militares. La enmienda, que se combina con medidas para proteger los derechos del niño y fortalecer el derecho de apelación, fue aprobada en un referéndum público.

El camino de Turquía hacia el autoritarismo Mayo de 2013: estalla las protestas en el Parque Gezi La ira reprimida contra Erdogan, Gul y el AKP estalla en mayo de 2013. La violenta represión policial convirtió una pequeña protesta para proteger el parque Gezi en Estambul en una de las más feroces manifestaciones antigubernamentales en años. Once personas murieron y más de ocho mil resultaron heridas, antes de que las protestas se extinguieran un mes después.

El camino de Turquía hacia el autoritarismo Julio de 2015: Turquía relanza la represión contra los kurdos El frágil acuerdo de alto al fuego entre el gobierno turco y el grupo kurdo rebelde PKK se rompe por a las tensiones de la guerra en Siria. Las fuerzas militares reanudan sus operaciones en el sureste, en su mayoría kurdo, de Turquía. A principios de 2016, los Kurdistan Freedom Hawks (TAK) se atribuyen la responsabilidad de dos atentados en Ankara, cada uno de los cuales mató a 38 personas.

El camino de Turquía hacia el autoritarismo Julio de 2016: fallido intento de golpe militar Un intento de golpe militar contra el gobierno sacude a Turquía y convierte brevemente al país en una zona de guerra. Unos 260 civiles mueren en enfrentamientos nocturnos con el ejército. Erdogan, reúne partidarios y la mañana siguiente los soldados rebeldes son emboscados por miles de civiles en el puente del Bósforo. Las tropas opositoras dejan caer sus armas y se rinden.

El camino de Turquía hacia el autoritarismo Julio de 2016: el presidente Erdogan promulga el estado de emergencia A raíz del golpe fallido, Erdogan anuncia estado de emergencia, lo que lleva a la detención de decenas de miles de simpatizantes del golpe y opositores políticos. Entre los detenidos se encuentran militares y funcionarios judiciales y representantes electos del partido pro-kurdo HDP. La purga se amplía más tarde para incluir a funcionarios públicos, funcionarios universitarios y profesores.

El camino de Turquía hacia el autoritarismo 2016: represión a la prensa Como parte de la represión de Erdogan contra supuestos "simpatizantes terroristas", Turquía se convierte en uno de los principales carceleros de periodistas del mundo, según Reporteros sin Fronteras. El gobierno cerró alrededor de 110 medios de comunicación en 2017 y encarceló a más de 100 periodistas, incluido el corresponsal alemán-turco Deniz Yücel.

El camino de Turquía hacia el autoritarismo Marzo de 2017: los funcionarios del AKP intentan avivar el apoyo en Europa occidental Durante la celebración del referéndum de abril de 2016, que buscaba ampliar el poder de Erdogan, los funcionarios del AKP apuntaron a aumentar el apoyo entre los turcos que viven en Europa. Sin embargo, Holanda prohibió el aterrizaje del ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, mientras que Alemania opta por cancelar dos concentraciones. Erdogan acusa a ambos países de represión al estilo nazi.

El camino de Turquía hacia el autoritarismo Abril de 2017: Erdogan celebra el referéndum Erdogan gana por poco en el referéndum que aumentó su poder. Como resultado, el sistema parlamentario de Turquía es abolido y comienza a regir una fuerte presidencia ejecutiva. A Erdogan también se le permitirá quedarse en el poder hasta 2029. Sin embargo, los observadores electorales internacionales afirman que las voces de la oposición fueron silenciadas.

El camino de Turquía hacia el autoritarismo 24 de junio de 2018: Erdogan es reelecto presidente Recep Tayyip Erdogan ganó las elecciones presidenciales del 24.06.2018, con lo cual no solo será el jefe del Estado, sino también el del Gobierno, ya que con estos comicios entra plenamente en vigor la reforma constitucional de 2017, con la que se ha abolido la figura del primer ministro. Ostenta así prácticamente todos los poderes en la República.



