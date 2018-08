Erdogan es reelegido presidente del partido islamista AKP

Aprovechando una reforma constitucional propiciada por él mismo para revocar el carácter apartidista del jefe de Estado, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, asumió el mando del Partido Justicia y Desarrollo (AKP) en mayo de 2017. Y este sábado (18.08.2018) fue reelegido en ese cargo con los votos de los 1.380 delegados reunidos en una convención en Ankara.

En su discurso, Erdogan se mostró combativo en medio de la crisis económica que atraviesa su país y advirtió que no se dejará intimidar ni por las sanciones estadounidenses ni por la mala calificación para los bonos turcos. "Algunas personas nos amenazan a través de la economía, a través de sanciones, divisas, tasas de interés e inflación", señaló el mandatario. "Les decimos: hemos reconocido sus jueguitos y los desafiamos".

"Si ellos tienen dólares, nosotros tenemos a nuestro Dios y avanzaremos en nuestro camino con pasos firmes", añadió, repitiendo una consigna que ya lanzó hace una semana, durante la caída de la lira turca. "Somos una nación que avanza hacia sus objetivos diciendo: 'Llegar o morir'. Lo gritamos otra vez: No lo conseguirán. No dividirán nuestra nación, no podrán acallar nuestra llamada a la oración, no podrán arriar nuestra bandera, no podrán frenar el ascenso de Turquía", agregó.

Tensiones con Estados Unidos

El político, que era el único candidato a la presidencia de la formación, fue uno de los principales cofundadores del AKP en 2001, cuando ya era conocido por haber sido alcalde de Estambul en los noventa, y lo dirigió hasta 2014, año en el que fue elegido jefe del Estado y, de acuerdo con la Constitución vigente en ese momento, tuvo que abandonar la militancia.

Erdogan prometió además ampliar las operaciones transfronterizas del Ejército turco en Irak y Siria. "Seguiremos con las operaciones transfronterizas expandiéndolas (...) Estamos decididos a toda costa a terminar con las amenazas contra nuestro país desde sus fuentes, especialmente desde Siria e Irak", dijo. Esto podría tensionar aún más las relaciones con Estados Unidos, país que exige la liberación de un pastor estadounidense acusado de terrorismo por Ankara.

DZC (EFE, dpa)

¿Quién es Recep Tayyip Erdogan? El ascenso de Erdogan en Turquía En Turquía y en el extranjero, Recep Tayyip Erdogan tiene un efecto polarizador. Ha sido descrito como "sultán neo-otomano" así como líder autoritario. Desde sus inicios en la campaña por las causas islamistas hasta tener el segundo ejército más grande de la OTAN siendo presidente de Turquía, DW explora el ascenso del líder turco.

¿Quién es Recep Tayyip Erdogan? Alcalde encarcelado en Estambul Después de años de ascender en las filas del Partido de la Prosperidad, de base islamista, Erdogan fue elegido alcalde de Estambul en 1994. Pero cuatro años más tarde, el partido fue declarado inconstitucional porque amenazaba la naturaleza secularista de Turquía. Más tarde fue encarcelado por la lectura pública de un polémico poema, y en consecuencia perdió su cargo y pasó a ser convicto.

¿Quién es Recep Tayyip Erdogan? Liderando la República Erdogan cofundó el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP), que obtuvo la mayoría de los escaños en 2002. Fue nombrado primer ministro en 2003 y en sus primeros años en el cargo, trabajó en la prestación de servicios sociales, la mejora de la economía y la implementación de reformas. Algunos señalan que su primer mandato también estuvo marcado por un cambio religioso en la esfera política.

¿Quién es Recep Tayyip Erdogan? Causas islamistas Mientras la constitución de Turquía garantiza la naturaleza secular del país, los observadores creen que Erdogan ha logrado purgar a la "vieja guardia secularista". El líder turco ha dicho que uno de sus objetivos es criar una "generación piadosa". Los partidarios de Erdogan han elogiado sus iniciativas, argumentando que han invertido años de discriminación contra los musulmanes practicantes.

¿Quién es Recep Tayyip Erdogan? Sobreviviendo al golpe En julio de 2016, un golpe militar fallido contra Erdogan y su gobierno dejó más de 200 muertos, incluidos civiles y soldados. A raíz de este hecho, Erdogan declaró el estado de emergencia y prometió "limpiar" a los militares. "En Turquía, las fuerzas armadas no gobiernan ni lideran el Estado. No pueden hacerlo", dijo.

¿Quién es Recep Tayyip Erdogan? Represión nacional Desde el golpe de estado fallido, las autoridades lanzaron una ofensiva a nivel nacional, arrestando a más de 50.000 personas dentro de las fuerzas armadas, la Policía, la judicatura, las escuelas y los medios de comunicación. Erdogan ha culpado a Fethullah Gulen, un clérigo autoexiliado en EE. UU. de tratar de socavar al gobierno.

¿Quién es Recep Tayyip Erdogan? Político que divide Mientras que Erdogan disfruta de un apoyo significativo en Turquía y la comunidad de expatriados turcos, hay quien lo critica por sus políticas de mano dura y campañas militares contra los kurdos tras el colapso del proceso de paz en 2015. En enero, Erdogan lanzó una ofensiva mortal en el enclave sirio de Afrin, una operación que fue ampliamente condenada por grupos de derechos humanos.

¿Quién es Recep Tayyip Erdogan? ¿Una nueva era? Tras ser presidente de Turquía desde 2014, Erdogan busca extender su permanencia en el cargo en las elecciones de junio. Las elecciones marcarán la transición de Turquía a una presidencia de estilo ejecutivo. Los observadores creen que esta votación puede ser el inicio de una nueva era para Turquía, para bien o para mal.



