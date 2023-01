Envío de tanques a Ucrania: "Nada de paz ni diálogo"

El Kremlin advierte que los tanques occidentales "arderán" si son enviados a Ucrania

Alegra saber que Occidente continuará apoyando a Ucrania ante la guerra de agresión expansionista de la Rusia de Putin. Este cambio de criterio de EE. UU., en relación a suministrar a Ucrania sus famosos tanques pesados Abrams, quizá pueda explicar el por qué de la decisión de Alemania y otros aliados europeos de la OTAN de suministrar a Ucrania tanques Leopard, y la de Reino Unido, de enviar tanques Challenger. Es un escenario de prueba bajo fuego real contra el armamento ruso, ya que, de excluirse a los tanques Abrams estadounidenses, eso afectaría el prestigio de ese país en los eventuales mercados internacionales. Quizás al complejo militar industrial de Estados Unidos no le gustó la posibilidad de quedar en desventaja en el renovado mercado mundial de armas, después de la agresión rusa a Ucrania.

Estelio Pedreañez, Venezuela

Y así fomentan la paz esos 12 aliados. Son pobres de mente.

Luis Córdoba, Facebook

Hablan de valentía y propician una guerra de al menos 20 países contra uno. Zelenski está confiado en que con todos los mercenarios y todas las armas, y los millones de dólares que recibe, ganará la guerra, pero lo único que están logrando es extender esto a un conflicto nuclear, y con eso, el mundo entero saldrá destruido.

Jesús Enciso, Facebook

Esto se está complicando. EE. UU. es el mas beneficiado. La UE es un vasallo de la OTAN, y Europa y su gente van a pagar el precio de las decisiones de los gobiernos lacayos de EE. UU. Están llevando el conflicto al limite. A medida que empleen más armas de alcance contra Rusia, esta usará otros armamentos.

Alexander Vargas

Al presidente de Ucrania y a los de la UE lo que menos les interesa es la vida y tranquilidad de los ucranianos. Armas para la "paz".

Laura Fernández, Facebook

Son países que promueven la violencia y las guerras, y nada de paz ni diálogo: solo tanques y bombas, y están planeando invasiones de saqueo en pleno siglo XXI.

Julio Nery, Facebook

Cuando los países lideres de la OTAN apoyan a Ucrania, dejan en el aire muchas preguntas: si la OTAN (apoyada militarmente por USA) era el rival de la URSS, debería eliminarse, porque la URSS desapareció. O, al contrario, ¿debería modernizarse y ampliarse? ¿Algún país de la OTAN se pronunció en contra de la ilegal invasión por parte de Estados Undios de Irak? ¿Cuál fue el papel de la OTAN en las guerras internas de la antigua Yugoslavia?

Francisco, Colombia

¿Es Alemania parte de la guerra por enviar Leopard 2 a Ucrania?

Creo que los países que envían ayuda a Ucrania cruzan una línea muy fina, que podría llevar a una Tercera Guerra Mundial, pero no se puede dejar a Ucrania sola, sin ayuda, porque todo el país pasaría a ser territorio ruso. Si nos ponemos en el lugar de Ucrania, todos querríamos ayuda para defendernos. Pero no creo que el demente de Putin se dé por vencido, porque eso supondría su debacle.

Antonio López, México

Alemania está haciendo un esfuerzo muy grande. No sé hasta qué punto el resto del mundo sabe lo que significa para ese país estar implicado en otra guerra, aunque sea de manera indirecta. No creo que sea un paso fácil, sabiendo, además, que Alemania comenzó la dos peores guerras que ha visto el planeta.

Miguel Arteta, Uruguay

Alemania puede hacer lo que quiera con su armamento. Lo peor es que no sabemos cuál será la reacción de Putin. Es un hombre que no tiene escrúpulos. Y eso es peor que cualquier Leopard o avión de combate.

María de Jesús, Chile

Olaf Scholz y Gabriel Boric durante la visita del canciller alemán a Chile.

Scholz tratará tema Colonia Dignidad durante visita

Que una de las economías más pujantes visite a Latinoamérica, es un avance para mejorar la situación en este lado del continente, obviamente. El factor común en América es la corrupción que infecta a toda la región, pero, aún así, es positivo el acto. Gracias, Alemania.

Hugo León, Colombia

No debemos ver la visita del canciller alemán, Olaf Scholz, como si nos estuviera haciendo un favor. El país puede necesitar materias primas de nuestro continente. Tenemos que dialogar de igual a igual. Nuestro continente puede aprender mucho de Alemania, pero también al revés. Si no, seguro que no vendría Olaf Scholz.

Elena Santiago, Argentina

