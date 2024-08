“En Venezuela estamos ante un fraude consumado y abierto”

Un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela ratificara la victoria electoral de Nicolás Maduro, el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, califica de “ingenuos” los intentos de mediación de Colombia y Brasil. En la Entrevista con DW, aboga por las sanciones económicas como forma para que el país regrese a la senda democrática y abandone “ejercicio dictatorial”.

