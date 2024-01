“Hay que reconstruir el Estado de Derecho en Guatemala”

Tras un boicot judicial que ha tenido en vilo a Guatemala por siete meses, el socialdemócrata Bernardo Arévalo asumió finalmente la presidencia del país. En la Entrevista de DW, Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala, asegura que se trata de “un paso más en el rescate de la institucionalidad democrática”.

