Entrevista a Meghan y Harry: llueven reacciones en el mundo

El príncipe Harry y Meghan, la duquesa de Sussex, hablaron sobre las dificultades de vivir en la familia real en una entrevista con la conductora estrella de televisión Oprah Winfrey.

La muy esperada entrevista provocó una lluvia de reacciones en muchas partes del mundo.

Reacciones en Estados Unidos

En Estados Unidos, la mayoría manifestó comprensión por la difícil situación de la pareja y la decisión de dejar la familia real.

La tenista estrella Serena Williams dijo que estaba "orgullosa" de su "desinteresada amiga" Meghan, de quien dijo que vive con el ejemplo "con empatía y compasión".

"Ella me enseña todos los días lo que significa ser verdaderamente noble. Sus palabras ilustran el dolor y la crueldad que ha experimentado", dijo Williams.

La poeta y activista Amanda Gorman dijo que la familia real "perdió" a Meghan como una "oportunidad de cambio, regeneración y reconciliación en una nueva era".

"La realeza no es un escudo contra la devastación y la desesperación del racismo", tuiteó en apoyo Bernice King, hija del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr.

Reino Unido reacciona

El locutor británico y presentador de programas matutinos Piers Morgan adoptó un tono menos amistoso en Twitter, escribiendo: "Esta entrevista es una traición absolutamente vergonzosa a la Reina y la Familia Real. Eran de esperarse todas estas viles y destructivas tonterías de Meghan Markle, pero que Harry la deje acabar con su familia y la Monarquía de esta manera, es vergonzoso ".

También preguntó si era "demasiado tarde" para una nominación al Oscar para Meghan, su comentario implicaba que ella estaba actuando en la entrevista.

Dan Wooton, ex editor ejecutivo del famoso periódico sensacionalista británico The Sun, dijo: "No se equivoquen, Meghan acaba de declarar la guerra a la Familia Real".

"¿Seguramente ahora deberían renunciar a sus títulos de duque y duquesa?" preguntó.

El Daily Mail, otro tabloide británico, culpó a Meghan con el titular: "Meghan acusa a Palace de racismo".

La ministra de Niños y Familias del Reino Unido, Vicky Ford, se centró en la acusación de racismo hecha por Meghan y le dijo a la emisora ​​Sky News: "No hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestra sociedad".

Charles Anson, quien fue secretario de prensa de la Reina entre 1990 y 1997, negó las afirmaciones de racismo de Meghan en comentarios a la emisora ​​pública británica BBC.

"No creo que haya una rama de racismo dentro de la casa real", dijo Anson.

¿La reina Isabel hará una declaración?

No es probable que la reina Isabel II, monarca de la familia real británica de 94 años, haga comentarios. El periódico británico The Times informó que la propia reina no planea ver la entrevista.

Birgit Maass, corresponsal de DW en Londres, dijo que no estaba claro si el Palacio de Buckingham daría una declaración oficial. "Solo habría una declaración si se atacara a miembros individuales del palacio", dijo. Sin embargo, la pareja tuvo cuidado de evitar nombrar a las personas durante la entrevista. "Es una situación difícil para la Casa de Windsor", dijo Maass.

No se espera que Isabel II vea la entrevista con su nieto

"Habrá temor en la familia real de que pueda resultar afectado, pero la reina todavía es alguien que es muy popular como jefa de estado", dijo Maass, y agregó que quedan dudas sobre el futuro de la familia real cerca del final de El reinado de Isabel.

El mundo reacciona

En Nueva Zelanda, la primera ministra Jacinda Ardern le dijo a un periodista que la entrevista no cambiaría los lazos constitucionales del país con Gran Bretaña como miembro de la Commonwealth británica.

"He dicho antes que no he sentido el apetito de los neozelandeses por un cambio significativo en nuestros arreglos constitucionales, y no espero que eso cambie rápidamente", dijo Ardern.

Entrevista transmitida en medio de denuncias de intimidación

La entrevista se emitió poco después de que el Palacio de Buckingham anunciara que está investigando las acusaciones de que la duquesa había intimidado a miembros de su personal en 2018, lo que obligó a dos de ellos a renunciar.

La hostilidad entre el palacio y Meghan y Harry ha ido en aumento desde que anunciaron planes para retirarse de sus deberes reales oficiales superiores a principios de 2020.

