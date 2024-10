Los votantes latinos ante las elecciones en EE. UU.

En EE. UU. viven más de 36 millones de personas de origen latinoamericano con derecho a voto. Se trata del grupo de votantes que crece más rápidamente en el país y en 2024 constituirá casi el 15 por ciento del electorado. Sin embargo, los ciudadanos con raíces latinoamericanas dejaron de ser un grupo homogéneo con intereses similares. Su posición política depende de su origen, del estado donde residen en EE. UU. y de su situación personal.

Imagen: DW

Mientras en 2020 una mayoría votó por Joe Biden, actualmente cada vez son más los hombres y mujeres de origen latinoamericano que se alejan de los demócratas. ¿Qué es lo que mueve a este grupo de cara a las elecciones? ¿Qué temas les interesan y cuáles son sus preocupaciones?

Benjamín Álvarez viajó a Pensilvania, California y Florida para buscar respuesta a estos interrogantes.

