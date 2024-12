Entre el ático y el cobertizo - La vida en la azotea

También en Nueva York había viviendas sencillas para sirvientes en las azoteas, mucho antes de los áticos y los bares en las azoteas.

Imagen: HR

Cheng Chung Au, como miles de personas en Hong Kong, vive en un «piso jaula» construido ilegalmente en la azotea de un rascacielos. Lleva décadas soportando las ratas y los tifones. Él y su mujer no podían permitirse un piso normal. Las listas de espera para una vivienda social son largas.

Imagen: HR

Hasta principios del siglo XX, Nueva York también tenía una «ciudad sobre la ciudad» para sirvientes y trabajadores. Luego llegó la hora de los exclusivos áticos y bares en las azoteas.

Imagen: HR

En la década de 1920, los planos del complejo Rockefeller Centre, en Midtown Manhattan, incluían jardines en las azoteas que pretendían ser un parque público con puentes a otros edificios. La Gran Depresión impidió su realización.

Imagen: HR

Hoy, los pisos superiores de los megaedificios neoyorquinos se ofrecen por sumas multimillonarias. En el futuro, los edificios nuevos con tejados en la metrópoli estadounidense tendrán que ser verdes o estar equipados con paneles solares.

Imagen: HR

La vegetación puede evitar que las alcantarillas se desborden en caso de lluvias extremas. Y el efecto aislante del suelo y la vegetación ahorra energía de refrigeración y calefacción. Para la activista Anastasia Cole Plakias que opera la Brooklyn Grange - una de las azoteas ajardinadas más grandes de Estados Unidos, - el potencial de los tejados verdes está lejos de agotarse.

Las azoteas son zonas extremas: Refugio para quienes buscan vivienda y campo de pruebas para la ciudad del futuro.



