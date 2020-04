Entra en vigor ley que pena con cárcel el maltrato al adulto mayor en Panamá

A partir de este viernes (24.04.2020), el maltrato físico o psicológico a personas adultas mayores en Panamá se castigará con penas de entre 3 y 6 años de prisión, gracias a la entrada en vigor de la Ley 149 sobre la protección integral de los derechos de esta población, según informaron fuentes oficiales.

En la legislación se considera maltrato a un adulto mayor el "causar, permitir o hacer que se le cause daño físico, mental o emocional, incluyendo lesiones físicas causadas por castigos corporales". También, que se le utilice o induzca a la mendicidad o en empleos que pongan en riesgo su vida, darle un trato negligente o mala alimentación, no llevarle a un centro médico cuando su salud lo requiera, o emplearle en labores domésticas que no sean apropiadas a su condición.

Quien incurra en maltrato a este grupo poblacional deberá pagar entre 3 y 5 años de cárcel, una sanción que se elevará a entre 4 y 6 años cuando quien violente sea un familiar, el cónyuge o el encargado del cuidado de la persona, entre otros.

La Ley 149 también modifica artículos de la Ley 36 de 2016, estableciendo ahora que las personas adultas mayores podrán optar a becas nacionales e internacionales conforme a los requisitos que ofrezca la plaza, entre otros. La Ley 36 de 2016 declaró el 1 de octubre de cada año como Día del Adulto Mayor.

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de 2019, la población de adultos mayores de Panamá alcanzaba los 517.488 personas, es decir, 12 por ciento de los habitantes de este país centroamericano.

ama (efe, Panamá América)

