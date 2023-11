Enterrado, descubierto y devuelto a casa

A menudo son descubrimientos casuales los que activan la investigación.

Imagen: MDR

Edla C. no esperaba volver a recibir una pista sobre su hermano. Tenía 10 años más que ella, murió en 1945 y se convirtió en una leyenda para su hermana pequeña. Ahora, a sus 86 años, sostiene en la mano un sello que cree que llevaba su hermano cuando murió. Y, de repente, la única foto que conservaba cobra vida y puede sentir los pocos momentos que compartieron.

Imagen: MDR

Esos son los momentos en la vida de Oliver Breithaupt y Kathrin Krabs que hacen que sus esfuerzos valgan la pena. Kathrin Krabs y Oliver Breithaupt son miembros de la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra. Los empleados del Volksbund en Alemania siguen recibiendo cada año 35.000 consultas de personas que quieren averiguar el paradero de los familiares desaparecidos.

Imagen: MDR

A menudo, todo comienza con un objeto encontrado, pequeño y aparentemente insignificante: una fotografía, una carta, un obituario, una identificación. En ocasiones, todavía hoy se encuentran huesos descubiertos por accidente mientras se trabajaba en una obra de construcción. Los empleados del Volksbund los rescatan con el máximo respeto y cuidado.

Imagen: MDR

Oliver Breithaupt y su equipo no saben qué revelarán los resultados. Con frecuencia llegan a pasar años hasta que logran recuperar la identidad del difunto, hasta que se pueda grabar el nombre en una lápida y la familia tenga un lugar donde recordarlo. El equipo de Oliver Breithaupt busca a los muertos de guerra sin importar en qué guerra cayeron, qué rango o nombre tenían, ni de qué fueran culpables. Uniendo las piezas más pequeñas del rompecabezas, intentan ponerles rostro y su destino les sirve de ejemplo para advertir de que nunca debería repetirse la guerra.

Horarios de emisión:

DW Español

SA 18.11.2023 – 00:30 UTC

SA 18.11.2023 – 21:30 UTC

DO 19.11.2023 – 06:03 UTC

DO 19.11.2023 – 12:30 UTC

DO 19.11.2023 – 19:03 UTC

DO 19.11.2023 – 22.30 UTC

LU 20.11.2023 – 04:30 UTC

LU 20.11.2023 – 09:03 UTC

LU 20.11.2023 – 15:30 UTC

MA 21.11.2023 – 11:03 UTC

MI 22.11.2023 – 09:30 UTC

MI 22.11.2023 – 14:03 UTC

JU 23.11.2023 - 08:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6