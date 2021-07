Enorme gato lumínico en 3D fascina a paseantes de Tokio

Los gatos en el idioma alemán

"Comprar gato por liebre"

¿Qué habrá en estas bolsas? ¿Será lo que promete el vendedor? En el lenguaje coloquial, se aconseja a alguien "no comprar gato por liebre", en alemán: "nicht die Katze im Sack kaufen" (no comprar el gato en la bolsa), cuando se le quiere advertir que no se deje engañar por las promesas que puedan hacerle. Siempre es bueno comprobar que no haya un gato en la bolsa, de todos modos.

Autor: Suzanne Cords