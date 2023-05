Enfrentando la desinformación con un videojuego

Desde el comienzo de la guerra, el gobierno ruso ha bloqueado casi 500 sitios web para reprimir la libre información. En muchos casos se trata de portales de noticias, por ejemplo de medios como Deutsche Welle o la BBC, o sitios web de organizaciones de derechos humanos, así como redes sociales como Instagram o Soundcloud. Por lo tanto, para que la información sobre la agresión bélica rusa contra Ucrania sea accesible a la población rusa, es necesario encontrar soluciones creativas.

El periódico finlandés "Helsingin Sanomat" ha programado un mapa para el popular juego de ordenador "Counter-Strike: Global Offensive", que tiene unos cuatro millones de seguidores en Rusia. En los juegos multijugador, un mapa es un nivel, es decir, el lugar donde se desarrolla la partida. En este juego táctico en línea, los jugadores compiten entre sí como terroristas o unidades antiterroristas. El periódico finlandés recreó una ciudad eslava para el juego y bautizó el mapa como "de_voyna". "Voyna" es ruso y significa guerra. Una palabra que los medios de comunicación rusos no tienen permitido utilizar. Quien la utilice puede ser condenado a prisión.

Juegos en línea: fuera de la censura en Rusia

"A finales del año pasado empezamos a discutir cuál sería nuestro siguiente paso. De repente se nos ocurrió que los juegos en línea aún no están prohibidos en Rusia. Y 'Counter-Strike' es enormemente popular en Rusia", explica Antero Mukka, redactor jefe de "Helsingin Sanomat". Así que los responsables del periódico contrataron a diseñadores profesionales que desarrollaron el mapa en seis meses y que quieren permanecer en el anonimato para su protección.

El mapa se publicó el 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa. Los jugadores se abren paso por calles bordeadas de edificios prefabricados grises, entre algunos árboles y coches aparcados. Llama la atención el monumento a la llama eterna, que existe en forma similar en muchas ciudades rusas. En un sótano virtual, señalado por el monumento y un coche en llamas, hay una habitación oculta. En ella, los jugadores encontrarán noticias en ruso sobre la guerra contra Ucrania, recogidas por reporteros de guerra finlandeses. Las noticias depositadas en el sótano virtual informan en textos e imágenes sobre la masacre de Bucha, sobre un padre cuyo bebé, esposa y suegra fueron asesinados por un misil de crucero ruso en Odessa mientras él estaba de compras... y sobre 70.000 soldados rusos caídos.

Testigos para desenmascarar las noticias falsas

El mapa es la prueba de que en una sociedad moderna y un mundo digitalizado es difícil aislar una sociedad, afirma Antero Mukka. "Por supuesto, es sólo una gota en el océano. No obstante, queremos aportar nuestra contribución".

El fenómeno de los juegos que burlan la censura estatal es raro, pero no es nuevo. En 2020, la organización no gubernamental "Reporteros sin Fronteras", que lucha por la libertad de prensa en todo el mundo, creó la "Biblioteca sin censura" en el juego de ordenador "Minecraft". Las distintas salas están dedicadas cada una a un país, entre ellos Rusia, Vietnam y Arabia Saudí, y contienen textos periodísticos en inglés y en la lengua nacional que tratan de la censura y la política autoritaria. La periodista rusa Yulia Berezovskaia dijo entonces sobre el proyecto: "La única manera de luchar contra la censura es compartir y difundir de nuevo lo que ha sido censurado". Una frase que sigue siendo válida hoy en día. Antero Mukka no revela cuántas veces se ha descargado y reproducido hasta ahora el mapa con las noticias y la información censuradas en Rusia. Pero probablemente ha atraído bastante atención también en Rusia y se ha compartido en canales de Telegram.

