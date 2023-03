Encuesta: la mayoría de alemanes apoya la huelga del transporte público

La huelga de transporte a nivel nacional convocada en Alemania para el lunes y que se prevé que paralice gran parte del país tiene un amplio apoyo entre el público, según una encuesta publicada este sábado (25.03.2023). La encuesta realizada por el instituto de investigación YouGov para la agencia alemana de noticias dpa, arroja que alrededor del 55 % de los encuestados está de acuerdo en que la huelga, convocada conjuntamente por dos de los principales sindicatos, está justificada.

Un 38 % dijo que no estaba de acuerdo con la medida, mientras que un 8% no respondió. Los paros afectarán a los servicios ferroviarios, el transporte público, las vías fluviales, los puertos y las autopistas en gran parte del país, así como en todos los aeropuertos fuera de Berlín. Una clara mayoría, del 69 %, indicó que no esperaba que las huelgas le afectaran, y solo una de cada cinco personas dijo que utiliza regularmente el transporte público regional y esperaba interrupciones en los servicios de trenes y autobuses.

Solo el 7 % había planeado viajes en tren de larga distancia y esperaban verse afectados, mientras que un 2 % informó que esperaba verse afectado por cancelaciones de vuelos. De los afectados por las huelgas, un 28 % dijo que planeaba utilizar su propio vehículo como alternativa. Mientras tanto, uno de cada cuatro encuestados dijo que cancelaría su viaje planeado por completo.

La encuesta utilizó una muestra de 1.078 personas mayores de 18 años en todo el país. El sindicato ferroviario EVG ha unido fuerzas con Verdi, el mayor del país, para presionar por un aumento salarial en medio de una inflación creciente. Las huelgas podrían potencialmente paralizar el transporte en gran parte del país. Se han cancelado decenas de vuelos y los trabajadores del transporte público en ocho estados planean abandonar el trabajo. (dpa)