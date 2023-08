Ciclo sinfónico Brahms y Dvořák, parte 1

Cuatro conciertos, ocho sinfonías, dos grandes compositores: la Orquesta Sinfónica de Múnich interpreta obras de Johannes Brahms y Antonín Dvořák bajo la batuta de Alondra de la Parra. Lo mejor del Festival de Tutzing 2022 en cuatro episodios.

Imagen: Wagner/Fotostand/picture alliance

En Tutzing, Baviera, junto al lago de Starnberg y ante los imponentes montes del Karwendel, Johannes Brahms compuso en 1873, entre otras obras, sus famosas “Variaciones sobre un tema de Haydn”. También aquí se celebra cada año el Festival de Brahms que, en 2022, con motivo de su XXV edición, programó el ciclo completo de las sinfonías del compositor alemán. Bajo la batuta de Alondra de la Parra, la Orquesta Sinfónica de Múnich interpreta obras de Johannes Brahms, combinadas con cuatro sinfonías de Antonín Dvořák.

Imagen: Ricardo Hernandez/ZUMA Press/imago images

El ciclo de Brahms es significativo para la directora mexicana no solo a nivel artístico, sino también en lo personal. Y es que en su debut en 1999 dirigió precisamente las “Variaciones sobre un tema de Haydn” de Brahms en el teatro Colón de Buenos Aires. Desde entonces forman parte de su repertorio.

Imagen: Bernardo Daaz/El Mundo/IMAGO

En una entrevista con DW, Alondra de la Parra declaró: “Veo en Brahms un alma frágil, cuya voz se alimenta de una fantasía desbordante y cierto asombro infantil y audaz. Por eso me propongo tratar de romper la imagen manida que se tiene de él. A pesar de las numerosas interpretaciones que ya hay de su música, quiero acercarme a esta como si jamás hubiera oído hablar de Brahms y me lo encontrara por primera vez”.

Johannes Brahms Imagen: picture alliance / akg-images

El encuentro musical de las obras de Johannes Brahms con las de Antonín Dvořák en el festival de Tutzing en 2022 tampoco es casual, ya que Brahms fue en su momento el principal valedor del compositor bohemio: "En aquella época, quien no fuera alemán o austriaco estaba expuesto a una tremenda discriminación.

Antonin Leopold Dvořák Imagen: Gemini Collection/IMAGO

El mayor deseo de Dvořák era lograr el reconocimiento de la alta sociedad vienesa. Y uno de los pocos que lo tomaron en serio allí fue Brahms, que no tardó en ver y defender el gran talento de Dvořák”, dijo Alondra de la Parra al ser entrevistada en DW. Y continuó: “Seguro que le habría gustado que hoy sus obras se escuchen en un ciclo de Brahms”.

Deutsche Welle acompañó tanto los cuatro conciertos en octubre de 2022 como los ensayos previos de Alondra de la Parra y la Orquesta Sinfónica de Múnich.

