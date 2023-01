Encuentran al primer organismo que se alimenta exclusivamente de virus

Un grupo de investigadores ha descubierto el primer organismo "virovoro", es decir, que se alimenta exclusivamente de virus, según se detalla en un reciente estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Se trata de Halteria, un tipo de plancton ciliado con forma de globo y cilios parecidos a unos pelos que suele hallarse en estanques de agua dulce.

Los virus son parte de su cadena alimenticia

Los investigadores de la Universidad de Nebraska-Lincoln (EE. UU.) observaron que Halteria considera a los llamados clorovirus como parte de su cadena alimenticia, ya que estos le proporcionan nutrientes, un aumento de su tamaño y un crecimiento de su población.

Asimismo, los científicos observaron en sus experimentos que, en apenas 48 horas, los plancton crecían hasta 15 veces más, mientras que los niveles de clorovirus se redujeron hasta 100 veces.

Tras pintar con color verde fluorescente el ADN del clorovirus, la hipótesis de los científicos sobre los Halteria fue confirmada cuando sus vacuolas (equivalente a nuestros estómagos) brillaban con el mismo color.

Impacto desconocido en la naturaleza

Sin embargo, los científicos que guiaron el experimento desconocen las implicancias que este hallazgo podría tener en la naturaleza. Los clorovirus son conocidos por infectar algas verdes microscópicas. Cuando estas se rompen, liberan carbono y otros nutrientes en el medio ambiente.

El siguiente paso de los investigadores será determinar cómo estos organismos podrían estar afectando la cadena alimenticia, la evolución de las especies y la resiliencia de las poblaciones.

"Si multiplicamos un cálculo aproximado de cuántos virus hay, cuántos ciliados hay y cuánta agua hay, el resultado es una enorme cantidad de energía que asciende por la cadena alimentaria", dijo el principal autor de la publicación, John DeLong.

"Si esto está ocurriendo a la escala que creemos que podría ser, debería cambiar por completo nuestra visión del ciclo global del carbono", agregó.

Editado por José Ignacio Urrejola