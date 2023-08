Las medidas de Bukele “no son una solución a largo plazo”

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Imagen: Camilo Freedman/dpa/picture alliance

Nayib Bukele: joven, brutal y temporalmente exitoso

Las pandillas no surgieron por falta de oportunidades, ellos se formaron como pandilleros en Los Ángeles, y fueron deportados a su país de origen. Es ahí donde decidieron continuar delinquiendo, ya que era mucho más rentable que trabajar honradamente. Esas pandillas mataban por maldad, y no porque la sociedad les negara oportunidades para mejorar. El presidente Bukele es un héroe al enfrentarse a semejantes delincuentes.

Henry Londono, Venezuela

Ellos no piden nacer en estos ambientes, y lamentablemente terminan formando parte de estos grupos. Son jóvenes inexpertos. Los niños y sus padres necesitan atención antes que un castigo. Hay que tener empatía porque hay gente que fue obligada a formar parte de una pandilla. Yo apoyo la mano dura, pero a la vez se debe fortalecer la educación, los servicios de salud, y la atención a los más pobres para que puedan salir adelante y así evitar que caigan en las pandillas. Ellos no pidieron nacer en ese entorno, recuerde eso, Bukele.

Dennys Crespo

La mayoría de los medios de comunicación hablan de los derechos humanos de los pandilleros y delincuentes. Pero, ¿quién habla de los derechos humanos de las demás personas?

Jesús Rolón Antolinez

Es un peligro para la democracia. Es una lástima que este populismo tenga tantos adeptos. Es un peligro que aparezcan otros Bukele en diferentes países. Además, esto no es una solución a largo plazo.

Ignacio Miranda Charme

Yo no lo veo brutal. Lo que yo veo es una persona comprometida con su pueblo y está tratando de sacarlo adelante. Está tratando de aniquilar el cáncer de las pandillas. Las pandillas son sinónimo de muerte, secuestro y destrucción de una sociedad.

Leo Camonte, Colombia

Después de que rompió el pacto con los delincuentes y los metió a todos presos, hay paz. Sacando eso, todo es un fracaso, en especial la economía.

Carlos Hernández Martínez

Daniel Ortega, mandatario de Nicaragua. Imagen: Alfredo Zuniga/AP Photo/picture alliance

Nicaragua: ¿remesas o pago al secuestrador?

Las personas se van del país por falta de trabajo, y no solo pasa en Nicaragua, sino en toda Centroamérica. Estados Unidos y Europa solo invierten en guerras, y ellos son los secuestradores, no Nicaragua.

Ronald Arroyo, Costa Rica

Las economías de Cuba, Nicaragua y Venezuela están sustentadas por las remesas. Estos países están sancionados por las evidentes violaciones a los derechos humanos contra sus pueblos. Ellos necesitan financiarse para mantenerse en el poder. Yo soy cubano, aún vivo en Cuba, y sé perfectamente lo que estoy diciendo. Todos estos gobiernos se han consolidado en el poder exterminando a los partidos políticos contrarios y a cualquiera que opine distinto. Lo que están haciendo es robarles a los ciudadanos que residen en el exterior.

Dariel Suárez Noriega, Cuba

En Ecuador tenemos un gobierno neoliberal que fue elegido por el voto popular. Pero ese mismo pueblo está defraudado, no sabe cómo salir del país para buscar nuevos horizontes. Se vive con mucha incertidumbre gracias a la gestión del gobierno de Guillermo Lasso y sus políticas de seguridad y trabajo. Gracias a las remesas en dólares y euros que envían los inmigrantes desde Estados Unidos y Europa la economía no se ha estancado.

James Tandazzo, Ecuador

Las remesas no son un pago al secuestrador. Las remesas son de nicaragüenses que se van del país, trabajan duro y le envían dinero a su familia para que puedan comprar comida, ropa y pagar la salud y educación. No es una remesa para el régimen, son remesas para las familias. La oposición está con el cuento que las remesas le caen a Daniel (Ortega), pero eso es falso.

JC Chow

Activista de extrema derecha destruye un Corán en Países Bajos

Es irónico cómo los musulmanes se levantan y hacen revueltas cuando rompen o queman el Corán. Pero todavía ninguno se ha manifestado en contra de la destrucción y quema de cientos de biblias, de iglesias y hogares de cristianos en Pakistán, esta semana.

Carlos Pérez, Estados Unidos

Yo no soy islámica, pero mi ex sí y tuve la oportunidad de ver algunas de las interpretaciones en idioma español. Algunas de las enseñanzas son parecidas a las de las otras religiones. El problema no es el Corán, sino los extremistas. El problema tampoco es que sea de extrema derecha. ¿Por qué hacer énfasis en la elección política?

Eliza Mos, España

Todos los libros sagrados son sagrados.

Mauricio Monsalve

