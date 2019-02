Encallado diálogo sobre Cataluña, Gobierno de Sánchez frágil

Las conversaciones para buscar una solución en Cataluña han encallado, lo que deja la actual legislatura en una frágil posición. Ni el Gobierno, presidido por el líder socialista, Pedro Sánchez, ni el independentismo catalán ven una salida a su desencuentro, por lo que es más que probable el rechazo de estos últimos a los Presupuestos Generales del Estado que se votarán la próxima semana. El Ejecutivo ha culpado a los independentistas de este parón, ya que estos han rechazado el marco que les planteó para hablar, incluida la mesa de partidos con la polémica figura de un relator, que ha generado una enorme controversia, incluso en las filas del propio partido socialista.

Por su parte, la Generalitat dice que ha sido el Gobierno, con su "falta de coraje" ante la presión de la derecha, el que ha "roto" este diálogo. Así las cosas, quedan cinco días para que el Congreso vote las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de los presupuestos, y las posiciones están más alejadas que nunca, por lo que le será muy difícil al Gobierno y al PSOE encontrar apoyos para que las cuentas puedan seguir tramitándose.

Además, el próximo domingo (10.02.2019) se celebrará la concentración promovida por PP y Ciudadanos, a la que se ha sumado el partido de extrema derecha Vox, para protestar contra la política del Gobierno con Cataluña y para reclamar a Pedro Sánchez elecciones generales. El Gobierno trata de ganar tiempo, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha asegurado que harán todo lo que puedan para lograr que los partidos apoyen los presupuestos. Pero ha admitido también que, si no lo consiguen, la legislatura "se acorta", como en su día asumió el propio presidente, el único facultado constitucionalmente para convocar los comicios.

Crítica al papel de la derecha en el conflicto catalán

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calvo ha explicado que las fuerzas independentistas han rechazado las propuestas del Ejecutivo y siguen exigiendo un referéndum de autodeterminación contrario al marco constitucional, por lo que el diálogo ha "encallado". No ha querido darlo por roto, porque entiende que el Gobierno no puede nunca cerrar esa puerta, pero sí ha insistido en que el marco planteado es "el único" posible, dentro de la legalidad y la Constitución, y ha insistido en que "nunca" se aceptará un referéndum de autodeterminación.

Tras insistir en que el Gobierno no puede proponer ni aceptar otro marco que no sea el que planteó, Calvo ha vuelto a criticar a PP y Ciudadanos y ha contrapuesto la "lealtad absoluta" con la que el PSOE se comportó desde la oposición ante el problema catalán con la actitud que están teniendo ambos partidos. "Las derechas no ayudan al diálogo, sino que agitan la situación" por intereses electorales, ha lamentado la número dos del Ejecutivo, para quien son los socialistas los que han tendido "todos los puentes posibles".

