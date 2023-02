En ruinas - Las consecuencias del terremoto para Turquía y Siria

Geólogos habían advertido de un grave terremoto en la zona. Pero los responsables se limitaron a rezar y esperar a que no se cumpliera el pronóstico en un futuro próximo, critica, por ejemplo, Ziyadin Çakır de la Universidad Técnica de Estambul. Si bien existen normas estrictas de construcción antisísmicas, al parecer, éstas no se cumplieron. Después del terremoto, la ayuda tardó en llegar tanto a Turquía como a Siria, a pesar de la puesta en marcha inmediata del apoyo internacional. Durante los primeros días, las personas afectadas de ambos países prácticamente estuvieron abandonadas a su suerte. La devastación que sufre Siria tras más de diez años de guerra civil y las tensiones en la región fronteriza turco-siria dificultan cualquier ayuda. Una de las consecuencias del conflicto es que solo están abiertos unos pocos pasos fronterizos, de modo que la ayuda humanitaria para las víctimas de la catástrofe llegó con retraso. El experto en Siria Carsten Wieland también critica que gran parte de la ayuda humanitaria tenga que pasar por el régimen de al-Ásad. Éste, sin embargo, no tiene ningún interés en ayudar a la población del norte de Siria, que lleva años combatiendo al Estado: "Permítanme decirlo con mucho cinismo: este terremoto es muy conveniente para el presidente Bashar al-Ásad. Mata a estas personas sin tener que bombardearlas". También el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan es objeto de duras críticas. El fracaso del Gobierno anterior tras el grave terremoto de 1999 le llevó al poder. Ahora, el sismo reciente podría costarle el cargo. Las elecciones presidenciales se celebrarán en mayo o a más tardar en junio. La analista política Gönül Tol, del Instituto de Washington para la Política de Oriente Próximo, teme que el presidente Erdoğan utilice el estado de emergencia para aplazar las elecciones por un año: "Eso provocaría una gran inestabilidad en Turquía, porque alguien tiene que rendir cuentas por los fallos que llevaron a este desastre evitable." El reportaje muestra a personas en Turquía y Siria que llevan buscando a sus familiares desde el día del terremoto, llorándolos y luchando por sobrevivir ellos mismos.