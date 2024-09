Sandy Joseph, una diosa haitiana en Chile

“En lugar de abrazarlo e intentar que haya como un sincretismo y aprender de las diferentes culturas”, manifiesta con voz resuelta la activista y migrante haitiana Sandy Joseph. Les contamos su historia de éxito en Fuerza Latina.

Imagen: DW

Sandy Joseph se asombra de que en Chile no consideren los aportes positivos de la migración. Y que, en cambio, haya aumentado el racismo. Ella no deja de enumerar las oportunidades que ofrece Chile a las personas migrantes y el aporte de estas a la economía del país. Nacida en la República Dominicana de padres haitianos, de acuerdo con las leyes locales, ya al nacer le concedieron el estatus de apatridia, por el que no tenía acceso a los servicios básicos. "Yo nunca tuve un servicio de salud hasta que llegué a Chile". Su sueño, a punto de terminar la carrera de abogacía es defender los derechos de la comunidad haitiana en Chile.

