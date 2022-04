En guerra: sobre el legado de la Historia

Cineastas y expertos en Europa del este sobre las consecuencias y el trasfondo de la guerra de agresión rusa.

Cine profético

El cineasta Serguéi Loznitsa documentó de forma impactante las intervenciones militares rusas en Crimea y en el este de Ucrania. Ya en 2018 mostró al Donbás en la película homónima como antesala del infierno. ¿Se podía barruntar la guerra en Ucrania?

La lucha por la autonomía cultural

Ucrania lleva siglos luchando contra la “rusificación”. El historiador alemán Karl Schlögel, conocedor del este de Europa, sobre el trasfondo histórica de la guerra en Ucrania, sobre espacios culturales postsoviéticos y la identidad europea.





¡Opónganse!

En 2020 lo imposible parece posible en Bielorrusia: cientos de miles de personas se manifiestan en las calles contra el dictador Lukashenko. El director de cine Aliaksei Paluyan documentó las protestas: “Courage”, una defensa actual del valor cívico.





De amigo a enemigo

Vuelve el miedo. La invasión de Ucrania por parte de Putin coloca al mundo en un estado de shock colectivo. Sobre todo en Alemania del este, donde había mucha simpatía hacia Rusia. La RDA y la Unión Soviética eran Estados hermanos. ¿Qué ha quedado?





Horarios de emisión:

DW Español

SA 02.04.2022 – 08:30 UTC

SA 02.04.2022 – 16:30 UTC

DO 03.04.2022 – 00:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6



DO 03.04.2022 – 09:30 UTC

DO 03.04.2022 – 15:30 UTC

DO 03.04.2022 – 20:30 UTC

LU 04.04.2022 – 03:30 UTC

LU 04.04.2022 – 12:30 UTC

JU 07.04.2022 – 14:30 UTC

VI 08.04.2022– 04:30 UTC

VI 08.04.2022 – 11:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5