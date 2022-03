En guerra: ¡salven la cultura!

¿Y qué cuestionables alianzas culturales pone en evidencia esta guerra?





Patrimonio cultural en peligro

Los misiles rusos amenazan los tesoros culturales de Ucrania: lugares patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, como la histórica ciudad de Leópolis, así como innumerables iglesias, museos y monumentos. ¿Cómo proteger el patrimonio cultural?





Fotografías de huida y terror

El fotógrafo Florian Bachmeier lleva años documentando el violento conflicto en Ucrania: la Plaza Maidán, Crimea, Donbás. Cuando estalló la guerra, viajó a la frontera polaco-ucraniana. Sus fotografías captan el miedo y la huida de la violencia.







¿Nord Stream como patrocinador cultural?

La Filarmónica del Mar Báltico se fundó para conectar musicalmente los Estados del Mar Báltico. El patrocinador es el consorcio ruso del gasoducto Nord Stream 2. ¿Qué consideración merece esta asociación cultural ante la guerra en Ucrania?







Valentin Silvestrov en el exilio

Valentin Silvestrov es uno de los compositores contemporáneos más destacados en su país, Ucrania. A principios de marzo, huyó con su familia de Kiev a Berlín. En cuanto llegó, se involucró en la organización de un concierto benéfico para Ucrania.



