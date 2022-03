En guerra, ¿qué papel juega el arte?

Música contra la desesperación

La ucraniana Oksana Lyniv goza de gran reconocimiento en la música clásica. Es la primera mujer al frente de una orquesta de ópera italiana. Desde el estallido de la guerra, tiene un solo objetivo: dar esperanza y fuerzas a la gente de su país.





El mundo del arte toma partido

Son ingentes las muestras de solidaridad con Ucrania y las protestas contra la invasión rusa. ¿Qué tan importante es que los artistas se posicionen? ¿Y hasta dónde debe llegar el boicot contra el arte y las instituciones culturales rusas?







Guerra de la imagen

La guerra también ha cambiado el prisma con el que se ve a los líderes políticos. ¿Qué opinión merece Putin para el escritor ruso Vladímir Sorokin? ¿Y cómo ve a Zelenski el cineasta ucraniano Maxim Melnyk?





Cuando callar no es una opción

Sasha Filipenko critica abiertamente la persecución en Bielorrusia, su país natal, y en Rusia. Por eso ahora tiene que vivir en el exilio. Ante las actuales circunstancias en la región, su nueva novela "La caza" parece una suerte de premonición.





Varados y salvados en París

Representaciones que no suceden, giras que se cancelan y compañías que no pueden volver a casa tras actuar en el extranjero. Los integrantes del Ballet de la Ciudad de Kiev reciben una ovación en París. Ellos se sienten divididos.



