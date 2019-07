En Estados Unidos todavía se habla alemán

10 auténticos trabalenguas alemanes

Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß.



Quien no sabe nada, y sabe que no sabe nada, sabe más que él que no sabe nada y no sabe que no sabe nada.

La consonante "ß" ( eszett ) suena como una doble "s" en alemán.

