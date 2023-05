Con el final de la II Guerra Mundial y la derrota del nazismo en 1945, millones de prisioneros de guerra, presos políticos y trabajadores forzosos regresan a sus países de origen. Unos 50.000 judíos sobrevivientes de los campos de exterminio, sin embargo, no pueden retornar a sus hogares del este de Europa de donde habían sido deportados por el régimen nazi. Para ellos, Estados Unidos, sobre todo, crea los denominados Displaced Persons Camps. Uno de los mayores se instala en Landsberg am Lech, cerca de Múnich. Siete mil judíos y judías vivirán aquí entre 1945 y 1950. Una ciudad dentro de la ciudad. El reportaje de DW "En el país de sus verdugos - Sobrevivientes del Holocausto en la Alemania de posguerra” visita a sobrevivientes del Holocausto liberados cerca de Landsberg y que posteriormente vivieron en el centro de desplazados y en la ciudad. Narran el destino corrido por sus familias y el intento por reconstruir sus vidas: "Lo que para nosotros era normal, para el resto del mundo era anormal. Éramos niños traumatizados”, cuenta Jakob Bresler, 94 años, sobreviviente de once campos de concentración y guetos. La vida en el centro de desplazados estaba marcada por la experiencia del Holocausto, la búsqueda de familiares sobrevivientes, la cultura y, sobre todo, el deseo de salir de Alemania. Poco a poco, el mundo fue conociendo la situación de los sobrevivientes judíos y los campos de desplazados se convirtieron en una cuestión política, recuerda la historiadora de Nueva York Atina Grossmann. El reportaje aborda la situación de Alemania en su "Año cero”, un nuevo comienzo radical tras la guerra, que incluía, en parte, una cuestionable autoexculpación. El ejemplo de la ciudad de Landsberg que se describe en el reportaje pone de manifiesto las continuidades subyacentes: en 1951, la sociedad civil de la ciudad bávara se manifiesta en solidaridad con criminales de guerra nazis encarcelados en la ciudad en lugar de solidarizarse con las víctimas de la dictadura. Durante el nazismo, Landsberg albergó un extenso complejo de campos de concentración con 30.000 prisioneros, la mayoría judíos. El documental acompaña a la pareja Helga y Manfred Deiler, que lucha desde hace 40 años con una fundación de memoria histórica para que se construya un memorial en la ciudad.