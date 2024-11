En el gélido puesto fronterizo de la OTAN

Un batallón de 600 soldados de élite lo destaca.

David Bratland y Jesper Bruseth Imagen: RBB

Los dos reclutas de 19 años, David Bratland y Jesper Bruseth, realizan su servicio militar en Kirkenes, en el «Jägerbataillonen GSV». El entrenamiento de los guardafronteras, a unos 400 kilómetros al norte del círculo polar ártico, es duro. En invierno, no son raras las temperaturas de 30 grados bajo cero. Además, sólo hay unas pocas horas de luz diurna.

Imagen: RBB

Durante sus desplazamientos en esquís los reclutas no sólo entrenan su forma física, sino también la capacidad para asumir la responsabilidad de sus propios actos. Su tarea: vigilar los casi 200 kilómetros de frontera con Rusia y, en caso de guerra, defenderla. Recientemente, los soldados también han recibido formación en armamento pesado para la defensa antiaérea y antitanque.

Yevgeny Goman, llegó de Rusia a Kirkenes hace unos años y ahora es conservador del Festival de Barents. Imagen: RBB

También mediante la promoción cultural Noruegamuestra aquí, en nombre de Occidente, su reivindicación territorial y de poder. Mientras David y Jesper atraviesan en esquíes las extensiones nevadas de la tundra noruega, Yevgeny Goman, el curador de origen ruso de la "Barents Spektakel”, se enfrenta a retos completamente distintos en el lago helado de Förstevatne.

Prueba de vuelo de parte del dragón gigante en los prolegómenos del festival Imagen: RBB

El elemento central del espectáculo inaugural del festival de arte, un dragón gigante, simplemente no despega. Pero al fin y al cabo, el evento de la noche siguiente se convierte en un gran espectáculo contra la desesperanza.



