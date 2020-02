En el Día de San Valentín, Alexa rompe corazones en la India

El amor no se oxida en Alemania

"Un viejo amor no se olvida ni se deja", afirma un antiguo bolero. "Un viejo amor no se oxida", dice el dicho germano, que no suena tan romático, pero apunta a lo mismo y tiene hasta una base latina: "vetus amor non sentit rubiginem". Puede aplicarse a un amor de juventud, anclado en la memoria. O a una pareja como la de la reina Isabel y el príncipe Philipp, que contrajo matrimonio en 1947.