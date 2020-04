En cuidados intensivos, Boris Johnson sin neumonía y respira sin ayuda

El primer ministro británico, Boris Johnson, que lleva un día en cuidados intensivos tras empeorar su salud debido al nuevo coronavirus, permanece "estable" en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) mientras los muertos por COVID-19 en hospitales del Reino Unido aumentaron hoy en 786, hasta 6.159, el máximo incremento diario hasta ahora.

Johnson, de 55 años, ha recibido tratamiento con oxígeno en el hospital londinense de St Thomas, pero no ha desarrollado neumonía ni necesita por ahora ventilación mecánica, según ha detallado un portavoz de Downing Street, su residencia oficial.

Por la tarde, continuaba "recibiendo tratamiento estándar de oxígeno y respirando sin ninguna otra ayuda", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, que lo reemplaza a la cabeza del ejecutivo.

"No ha necesitado respirador mecánico ni apoyo respiratorio no invasivo", aseguró en rueda de prensa. No se le diagnosticó neumonía, había dicho previamente su portavoz.

"Si algo sé sobre este primer ministro es que es un luchador" y "volverá a guiarnos a través de esta crisis en poco tiempo", subrayó Raab.

EE (EFE, AFP)

