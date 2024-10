Un restaurant luce vacío durante el apagón, en La Habana (18.10.2024) Imagen: Norlys Peres/REUTERS

Cuba sufre apagón nacional tras falla en central eléctrica

¿Por qué la comunidad internacional no hace nada por los cubanos? Todos miran y no hacen nada.

Lucia Sánchez, El Salvador

Es triste lo que estamos viviendo. Pasa un gobierno tras otro y no resuelven ningún problema.

Uberm Ochoa, Cuba

El gobierno de Cuba está en contra de Estados Unidos. Entonces, ¿para qué quieren piezas norteamericanas para reparar su central energética? ¿Por qué no se las piden a Rusia?

R. Salazar, México

¿Rusia no puede ayudarlos?

Enrique Zapata Velázquez

Lo triste es que los cubanos no tienen la culpa de todo esto. Los que llevaron a Cuba al comunismo ya están muertos. No han tenido elecciones libres, no tienen forma de salir de esta pesadilla.

Orlando Molina, Ecuador

El comunismo destruyó un país que fue próspero. Ha reprimido a su pueblo que pide libertad. Ahora mantiene a la población en la miseria y la pobreza, y muchos tuvieron que exiliarse. Esto es culpa de la mala gestión del gobierno que es fallido, que ha tomado medidas antipopulares que destrozaron la ya dañada economía.

Yoan Sudia, Estados Unidos

En Cuba seguimos a oscuras. Si hay que cocinar lo hacemos con leña. Los cubanos ya estamos cansados, por eso la juventud se va y arriesga sus vidas para poder ayudar a sus familiares.

Verónica Guerra, Cuba

Protesta a favor de la universidad pública en Argentina. Imagen: Luciano Gonzalez/Anadolu/picture alliance

Miles reclaman mayor presupuesto universitario en Argentina

El paro se realiza porque las universidades no quieren rendir cuentas de sus gastos y se oponen a una auditoría. El gobierno quiere primero auditar los gastos y luego definir si es necesario un mayor presupuesto.

Juan Fernández, Argentina

En un mundo cada vez más complejo, el acceso a la educación pública es un derecho humano fundamental para el bienestar de los individuos y para un mejor futuro de la humanidad. Este futuro debe apuntar hacia una educación en un marco de concordia, entendimiento, empatía y respeto.

José Alejandro Forestello, Argentina

El estudiante quiere estudiar, pero quienes realizan los paros y toman las universidades son militantes que cursan 1 o 2 materias por año, sin pagar. Estos militantes son estudiantes eternos, tienen 30 o 40 años, siguen estudiando y tal vez nunca se reciban. Su objetivo es hacer política y vivir a costa de los trabajadores, que son quienes pagan los impuestos.

Analia Silvia Chioccarello Larrabide, Argentina

Las universidades públicas en Argentina son excelentes. Milei no solo está desafiando las universidades públicas, sino también la salud y el transporte público, entre ellos Aerolíneas Argentinas y los trenes. La pobreza ha aumentado de forma exponencial.

Lucy Bergonsi, Argentina

Durante años, se han robado los recursos públicos y ahora arman un show mediático basado en mentiras, simplemente porque Milei quiere auditarlos para que se sepa en qué se gasta cada peso. Los argentinos deberían estar felices de que al fin hay un presidente que va a cuidar cómo se gasta cada peso.

Jhon Meneses, Colombia

"Plan de la Victoria" de Ucrania prevé ataques contra más regiones de Rusia

Ya es un hecho que la OTAN está moviendo los hilos en Ucrania. Los intereses de acabar con Rusia para así poder controlar el mundo son evidentes. En Asia, están haciendo lo mismo con China.

Jorge Cardona, Colombia

Ucrania necesita que los aliados envíen tropas; de lo contrario, no va a ganar esta guerra.

Luz Alfaro, El Salvador

¿Las ayudas que Estados Unidos dan a Ucrania son préstamos o son ayudas que no deben pagarse?

Byron Figueroa, Guatemala

Ya es momento de poner fin a la guerra. ¿Por qué no salen a las calles de Berlín, París o cualquier otra ciudad y le preguntan a la población si quieren seguir con una guerra tan absurda?

Gabriel Gerardo Camacho, España

